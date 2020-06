Detinguts tres joves que van apallissar a un altre per robar-li el rellotge al País Valencià

La Guàrdia Civil ha detingut tres joves de 31, 26 i 24 anys acusats de donar una pallissa i amenaçar amb un ganivet a un altre per robar-li el rellotge mentre passejava el seu gos a la localitat valenciana de Monòver, segons ha informat l'Institut Armat.Els fets van passar a principis del mes de maig quan un jove es trobava en un descampat de Monòver passejant el seu gos i, de sobte, se li va acostar un vehicle de què van baixar tres homes. Mentre un d'ells l'amenaçava amb un ganivet posat sobre el seu braç per sostreure el rellotge, els altres dos li van tirar a terra i van començar a donar-li puntades de peu i cops de puny.A través de les descripcions, els agents van començar a anar sobre la pista d'un jove de 26 anys, resident a un habitatge ocupat de Monòver, com un dels possibles autors. Aquesta persona, extremadament fugissera, era buscat per tres assenyalaments d'ingrés a la presó i tres de detenció i personació, i mai sortia de casa per la porta, sinó que "s'enfilava per les teulades" dels habitatges confrontants abans de baixar al carrer. En altres ocasions, aquestes sortides les aprofitava per entrar a robar en habitatges propers. A partir d'aquí van poder detenir els altres dos autors durant les següents setmanes.

