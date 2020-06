La malaltia silenciosa dels gossos que cal detectar a temps

Els gossos poden tenir problemes d'oïda. Com passa amb les persones, aquests animals poden néixer amb problemes auditius o patir-los al llarg de la vida a causa de l'edat, una infecció, una inflamació o l'exposició al soroll.En un estudi publicat a la revista Topics in Companion Animal Medicine i liderat per la doctora Kari Foss, neuròloga veterinària i professora de la Universitat d'Illinois, s'adverteix als amos que tinguin en compte aquest fet abans de tenir una mascota.En el treball de Foss i el seu equip, es descriu la pèrdua d'oïda de tres gossos treballadors: un de caça, un de detecció i un policia. Un patia sordera permanent i no es va recuperar, mentre un altre no va acabar la rehabilitació i l'altre va recuperar-se en dos mesos amb un tractament.Els casos estudiats mostren com els gossos són vulnerables davant el soroll, i per tant els que vulguin treballar amb gossos policia o caçadors haurien de ser conscients del perill que representa per a l'audició dels animals i utilitzar "proteccions auditives". Al mateix temps, es pot agafar aquesta conclusió per reflexionar sobre l'efecte dels petards en el benestar dels animals.L'estudi també destaca que els amos acostumen a adonar-se dels problemes de la mascota només quan els ignora totalment. En aquest sentit, cal remarcar que els gossos que viuen amb altres gossos no mostren la falta d'oïda perquè segueixen els seus companys, pel que és més difícil detectar que no reaccionen als estímuls dels amos. Per exemple, en cadells que hagin nascut amb problemes, "no es detectaran fins que se separi de la resta de germans".Sobre com detectar-ho, l'estudi parla de "la falta de resposta als crits, seguir dormint tot i produir-se sorolls al seu voltant, bordar exageradament o realitzar sons vocals inusuals". A més, també pot ser que un gos perdi l'oïda només en una orella, amb la qual cosa "respondrà als estímuls però tindrà dificultats per localitzar d'on ve el so". En cas de sospita, es demana portar l'animal al veterinari i ser tractat com sigui convenient, ja que converteix en vulnerable el gos davant amenaces com ara "vehicles a motor o depredadors".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor