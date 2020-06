Els Mossos d'Esquadra investiguen una estafa de 244.000 euros al Consell Comarcal del Baix Penedès. A finals del 2019, l'ens va ser víctima d'un fals correu electrònic, amb el qual una persona es va fer passar per representant d'una empresa proveïdora de serveis i va comunicar un canvi de número de compte bancari per cobrar una factura. Aquesta persona, però, va resultar ser un testaferro que cobrava una comissió i derivava els diners a una empresa de transferències internacionals, segons ha avançat el Diari de Tarragona i ha pogut confirmar l'ACN.L'estafa es va descobrir en el moment que l'empresa adjudicatària del manteniment de les depuradores comarcals va reclamar la factura, la qual havia estat pagada als estafadors.Des del Consell Comarcal assenyalen que la investigació continua oberta per intentar recuperar els diners. Recentment, el Consorci de Serveis Agroambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE) i els ajuntaments d'Horta de Sant Joan (Terra Alta) i de Vandellòs i Hospitalet de l'Infant (Baix Camp) han estat víctimes d'estafes similars.

