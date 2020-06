🔊 Queda amb els amics, però que corri l’aire❗️



💪 Saluda’ls amb un cop de colze

🚫 Deixa els petons i les abraçades per més endavant

😷 Utilitza la mascareta

❌ Oblida’t de les begudes i tapes compartides

↔️ Tot i que et costi, a dos metres de distància#EnsEnSortirem 💪 pic.twitter.com/9ssmlYYLx9 — Salut (@salutcat) June 9, 2020

La nova normalitat podria arribar sense braves. Si més no, de moment, amb part de Catalunya en fase 3, Salut ordena a la ciutadania no compartir tapes per menjar en les reunions d'amics: "Oblida't de les begudes i tapes compartides".Aquesta és una de les instruccions que el Departament ha publicat als seus canals de difusió: "Les braves a mitges hauran d'esperar", reiteren. Amb tot, també s'han recordat altres normes a seguir en aquests casos: "Queda amb els amics, però que corri l'aire!", demanen.Així, Salut també demana saludar amb un cop de colze, deixar els petons i abraçades "per més endavant", utilitzar mascareta, rentar-se sovint les mans i mantenir la distància de dos metres "tot i que et costi".​​​​​​​​​​​​​​

