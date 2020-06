Trilla creu que Barcelona hauria d'esperar les dues setmanes per passar a la fase 3

El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, creu que "és millor esperar els 14 dies de termini" perquè la regió metropolitana de Barcelona passi a fase 3. "És prudent", ha dit a Catalunya Ràdio sobre la decisió de Salut de no plantejar de moment que l'àrea metropolitana avanci de fase.Trilla ha afegit que una altra cosa és que els indicadors vagin millorant "i es pugui avançar uns dies aquest canvi de fase". En tot cas, ha constatat que el departament ha estat "molt prudent" en tota aquesta fase de desescalada. D'altra banda, ha celebrat que es "repensi" el model de rastreig de casos de Covid-19. "Tan de bo es posin d'acord ràpidament i puguem continuar reforçant el sistema", ha dit.Segons l'epidemiòleg, "el més important és el model que es vol dur a terme i com reforçar el sistema de detecció i rastreig". Trilla, però, no ha volgut entrar a valorar el contracte amb la filial de Ferrovial.D'altra banda, ha reconegut que hi ha la sensació al carrer que el virus ha passat o és més lleu, però ha indicat que això no és cert, perquè el que passa ara és que es detecten els casos que abans no es veien. En aquest sentit, ha lamentat veure imatges de gent "amuntegada" i sense mascareta.Pel que fa a la vacuna, ha alertat que és possible que quan es desenvolupi hi hagi grups que no es vulguin vacunar. En tot cas, ha indicat que és suficient amb què ho facin els grups de risc i els sanitaris.​​​​​​​​​​​​​​

