L'hostaleria i els centres comercials del Vallès, optimistes amb l'entrada en la fase 2

Pantalla a l'interior d'un bar a Rubí. Foto: Marta Casas

La terrassa d'un bar de Rubí, molla per la pluja Foto: Marta Casas

Setmanes enrere, i apunt d'entrar a fase 1,va parlar amb Maite García, vicepresidenta i gerent del Gremi d'Hostaleria de Terrassa, per a conèixer com afrontavaa el sector la reobertura de les terrasses després de més de dos mesos. García va expressar la seva esperança en aquesta relaxació de les mesures, però també va manifestar la dificultats per a oferir un bon servei en unes condicions "gens normals" En fase 2 es permet l'obertura de l'interior dels locals amb un 40% de l'aforament. Davant d'aquesta nova mesura, aquest mitjà s'ha posat en contacte amb Cesc Castellet, vocal del Gremi d'Hostaleria de Terrassa, qui explica de primera mà les sensacions del sector setmanes després de la reobertura continguda i valora les expectatives dels bars i restaurants de la ciutat en aquest nou avançament de fase.A Sabadell, alguns restaurants han atès clients a l'interior dels restaurants, sempre mantenint mesures d'higiene estrictes i cartells i cintes demanant als clients respectar les distàncies de seguretat. Fins hi tot en algun cas han posat cinta a les taules per fer-ho més visible.En el cas del Viena, per exemple, també han extremat les precaucions amb pantallles i una desinfecció constant a les taules i cadires per on passen els clients. En altres casos com per exemple a Rubí, alguns bars han optat per posar pantalles a les barres per evitar la transmissió i contagi i per protegir clients i treballadors.Amb relació a l'arribada de la fase 2, assegura que "les terrasses seguiran sent les reines" per la limitació que provoca haver de mantenir l'aforament del 40% a l'interior dels locals i creu que la tònica es mantindrà els pròxims mesos coincidint amb l'arribada de l'estiu. En la tercera setmana d'establiments oberts a Terrassa, Castellet afirma que les restriccions incentiven el "petit consum" i no grans celebracions, cosa que ha provocat "molt moviment" però no un "gran boom" econòmic.A més, tot i que reconeix que els avançaments de fase per ara "no venen acompanyats de grans canvis", confia que "l'empatia del client" segueixi superant les expectatives d'una tornada que esperaven que fos "molt pitjor". Per a Castellet, la fidelitat dels clients ha estat "una de les claus" per a la progressiva tornada a la normalitat dels restauradors i creu que la temporada estival a Terrassa, però sobretot als pobles de la rodalia, es veurà reforçat per l'increment del turisme intern.El Centre Comercial de Sant Cugat ha tornat a obrir les seves portes aquest 8 de juny amb l'entrada del municipi a la fase 2 del desconfinament. El centre recupera la seva activitat en tots els sectors que havien quedat temporalment tancades des de l'inici de l'estat d'alarma per evitar la propagació del coronavirus.Per garantir la seguretat de clients i treballadors, el centre ha posat en marxa una sèrie de mesures de limitació de l'aforament, instal·lació de punts de dispensació de gel hidroalcohòlic, desinfecció dels espais i senyalització d'itineraris i cues d'espera a tot el centre.El mateix passa a El Corte Inglés o al Via Sabadell on els dispensoris de gel hidroalcohòlic són constants així com també les senyalitzacions per mantenir la distància de seguretat entre persones. Arreu l'ús de mascareta és obligatori i en el cas de la roba es desinfecta abans de tornar-se a penjar.El vocal del gremi considera que la fase 1 va ser caòtica a causa de la combinació "entre les ganes del client i la pressió i incertesa dels restauradors". En aquesta direcció afirma que els primers dies "van fer més de policíes que de cambrers" perquè la gent "desconnectava del confinament" i es mostra satisfet pel coneixement generalitzat de les normes per part dels agremiats.En aquest sentit, els restauradors de Rubí han celebrat poder obrir a l'interior, i és que ampliar l'aforament que tenien permès fins ara -només un 50% de la terrassa- reconeixen que és "una bona notícia" perquè podran atendre més clients, i que no es formin tantes cues d'espera. De fet, en alguns casos, especialment als que tenien terrasses petites, els propietaris dels negocis havien decidit no obrir fins la fase 2, i alguns van obrir durant la segona setmana de la fase 1.A més, aquestes dues setmanes han coincidit amb molts dies de pluja, cosa que ha fet que la clientela o bé no sortís o bé no s'asseiés a les terrasses, o només a les que han pogut cobrir amb parasols o carpes de plàstic.No poder servir a la barra, explica el propietari d'un bar, no ha representat, per ara, cap mena de problema, ja que ajuda a que la gent no s'acumuli a la mateixa zona del bar. Pel que fa a la distribució de taules, els restauradors conserven la que ja tenien, però en alguns casos han instal·lat una pantalla de metacril·lat per mantenir la distància entre el client i el cambrer.

