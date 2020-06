Antoni Vives ultima un pacte per eludir la presó, segons «El Periódico»

L'extinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Antoni Vives, ultima un pacte amb la fiscalia per eludir la presó en la condemna pel cas Leslie. Segons ha informat El Periódico , l'ex-número dos de Xavier Trias al consistori de la capital catalana acceptaria una pena de presó de dos anys i pagar la multa de 60.000 euros que demanava la fiscalia. Vives estava imputat en el cas de contractes ficticis, entre ells la contractació del cantant del grup Los Sírex, Antoni Miquel Cerveró 'Leslie'.Segons la investigació judicial, Vives hauria realitzat aquests contractes en qualitat de president de l'empresa municipal Barcelona Regional, que es dedicava a l'estudi i la planificació estratègica de grans obres a l'entorn metropolità barceloní. Segons explica el diari, l'extinent d'alcalde de Trias va contractar Leslie sense tenir "cap estudi o qualificació per ser contractat" a través dels paràmetres d'aquesta empresa.Aquest pacte suposaria l'evasió de la presó per part d'Antoni Vives però el deixaria contra les cordes en un segon procés judicial en el qual està implicat: el cas 3% sobre el finançament il·legal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

