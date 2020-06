La justícia belga decidirà el 8 de setembre sobre l'extradició de Valtònyc

No m'acostum a haver de posar-me davant 3 jutges que no xerren sa meva llengua, a un país que no és el meu, acusat de terrorisme, esperant si decideixen enviar-me a la presó 3 anys i mig per haver fet cançons. Sort que pels jutges belgues aquesta situació és igual d'estranya. — JOSEP VALTÒNYC 🎗️ (@valtonyc) June 9, 2020

Nova data al calendari. El jutge ha ajornat fins al 8 de setembre la decisió sobre l'extradició de Valtònyc. El raper ha comparegut aquest migdia al tribunal de Gant, que havia ajornat indefinidament l'audiència del 24 de març per la crisi de la Covid-19.El jutge hauria pogut decidir avui mateix sobre el cas, però finalment ha decidit anunciar la data de la sentència després d'haver escoltat les parts i haver analitzat la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre l'aplicació de l'euroordre automàtica.A l'entrada del tribunal, Valtònyc ha admès que no s'acostuma a haver de posar-se davant de tres jutges que no parlen la seva llengua, a l'estranger i acusat de terrorisme, a l'espera de la decisió. "Sort que pels jutges belgues aquesta situació és igual d'estranya", ha dit el raper a través de Twitter.La justícia europea va concloure a principis de març que Espanya no podia aplicar de manera retroactiva el codi penal per reclamar l'extradició del raper per la via d'urgència. D'aquesta manera, va donar la raó a Valtònyc en un nou revés contra la justícia espanyola. Per tant, ara el Tribunal d'Apel·lació de Gant ha de determinar si els delictes pels quals va ser condemnat són equivalents en la legislació belga.En qualsevol cas, quan arribi la sentència, encara podria ser recorreguda a una tercera instància judicial. La primera instància va denegar l'extradició a Espanya que va reclamar a Valtònyc l'estiu del 2018.

