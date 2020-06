Sanitat detecta risc de rebrot a les residències catalanes i a una regió sanitària

Com és que Barcelona i Lleida trigaran encara a passar a la fase 3 ? L'informe del Ministeri de Sanitat que va avalar que passessin a la fase 2 en dona algunes pistes, ja que alerta de la possibilitat de rebrot tant a la regió metropolitana nord com a les residències de gent gran. També reclama que es prevegi com es reforçarà el sistema davant el repte que suposarà l'arribada de turistes a Barcelona a partir del juliol.El document, que es va aprovar divendres i ha estat publicat aquest dilluns , analitza la situació de les regions que han canviat de fase -totes, menys Catalunya Central i Girona- i, en general n'avala la reducció de casos detectats o hospitalitzats, la disponibilitat de llits o la capacitat de fer proves i seguiment, per també assenyala algunes limitacions. En el cas de la regió metropolitana nord, alerta de "l'alt percentatge de casos no associats a altres casos coneguts, pel que podria també existir un risc de rebrot si no s'empren a fons les capacitats de diagnòstic precoç de casos i control de contactes".De fet, el 98% de casos detectats en aquesta regió són independents d'altres previs ja identificats, més que el 69% de Barcelona ciutat o el 60% de la regió metropolitana sud. Això explica, entre altres, que la metropolitana nord segueixi el ritme de les àrees veïnes, malgrat que presenti un índex EPG -que mesura el risc de contagi- molt baix, només per damunt del de les Terres de l'Ebre, segons les dades publicades aquest mateix dilluns pel Departament de Salut.Igualment, el document avisa que cal "mantenir la precaució amb les residències de gent gran, atès que en moltes de les regions continuen detectant-se casos positius en una proporció d'elles, mostrant el risc de rebrots". En concret, en les tres regions de Barcelona, 110 de les 678 residències que hi ha han presentant nous casos els darrers dies, quantitat que s'eleva a 124 de 824 residències si se li afegeixen les de Lleida, Tarragona i l'Alt Pirineu-Aran, mentre que les Terres de l'Ebre no n'han sumat cap de nou a cap residència. Alguns d'aquests casos, però, es poden deure al cribratge que s'està fent en aquests centres.El Ministeri també reclama augmentar la capacitat de detecció precoç a Barcelona i les dues regions metropolitanes o incrementar la capacitat de laboratori per fer front a rebrots, ja que els de les Terres de l'Ebre, l'Alt Pirineu-Aran o Lleida estan treballant per sobre del 100% de capacitat. Igualment, la regió del Camp de Tarragona ha incrementat el personal sanitari per fer front a l'arribada de turistes, cosa que el document demana que també es faci a Barcelona, igualment preveient els canals d'informació sobre com actuar en cas de simptomatologia.​​​​​​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor