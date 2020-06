El poema que reivindica el 2020 tot i ser un any insòlit

I si 2020 és l'any que hem estat esperant? ⁣



Un any tan incòmode, tan dolorós, tan esfereïdor, tan cru, que finalment ens obliga a créixer.



Un any que crida tan fort, que finalment ens desperta del nostre ignorant somni.



Un any en el qual finalment acceptem la necessitat del canvi.



Declarar canvi. Treballar pel canvi. Converteix-te en el canvi. Un any en què finalment ens vam unir, en lloc de separar-nos més.⁣



El 2020 serà un dels anys més recordats de la història recent de la humanitat. Quan encara no hem creuat ni l'equador dels 365 dies que el conformen, desenes de milers de persones han opinat a través de les xarxes socials que aquest any "mereix que el suprimeixen o el cancel·lin". La pandèmia de coronavirus, la crisi econòmica generada posteriorment i les protestes a tot el món que esclataren a partir de l'assassinat de George Floyd en mans de la policia han reforçat aquesta opinió a la xarxa.Tot i aquests fets, una veu entre la multitud d'opinions a través de posts d'Instagram ha volgut reivindicar l'any 2020 com un any pel canvi. Leslie Dwight, una dissenyadora de 23 anys, ha escrit un poema al seu compte que ja té més de 450.000 m'agrada i el doble de reaccions. La repercussió ha estat tan immensa que fins i tot la cantant Billie Elish l'ha publicada a les seves històries, a més d'una desena de celebritats de la xarxa social. Aquest és el poema.El poema traduït és així:

