Nits del Fòrum: el retorn de la música en directe a Barcelona

El Parc del Fòrum de Barcelona serà l'escenari de les Nits del Fòrum, una iniciativa promoguda pel Primavera Sound per aquest estiu que permetrà retornar la música en directe a la capital catalana. La proposta inclou concerts a l'aire lliure des de finals de juny i fins al setembre, així com actuacions de DJs abans i després de les sessions i una àmplia oferta gastronòmica i de cocteleria.Després de la cancel·lació del Primavera Sound 2020 per la pandèmia de la Covid-19, Nits del Fòrum neix com "un esforç col·lectiu per revitalitzar la proposta cultural de la ciutat després del cop que ha significat la crisi sanitària per a tot el sector". El Primavera Sound ha explicat que seran una setantena de vespres de dimarts a diumenge i, de moment, ja s'han anunciat 42 actuacions, les entrades de les quals ja estan a la venda.Amaia, Mishima, Carolina Durante i Kiko Veneno són alguns dels artistes que actuaran al Nits del Primavera, la proposta específica que està preparant el Primavera Sound. Hi destaca el concert de Ferran Palau, que obre el cicle la nit del 2 de juliol conjuntament amb Anna Andreu, o Núria Graham, que actuarà el vespre del 15 d'agost. A més de les nits programades per l'organització, s'obre l'espai a promotors i a festes locals perquè altres propostes culturals de la ciutat, com ara Caníbal (Sala Apolo) o Somoslas completin la programació.A les Nits del Fòrum també hi tindrà cabuda el rock, amb grups com Smoking Souls o la Sra. Tomasa. I ja se sap que hi haurà cinc vesprades dedicades a les bandes tribut d’artistes llegendaris com Aretha Franklin (5 de juliol), Queen (16 d'agost) o Amy Winehouse (20 de setembre), repartides al llarg dels tres mesos d'activitat.Pel que fa a l'aforament, aquest estarà limitat i s'aplicaran totes les mesures de seguretat i higièniques vigents, així com la preservació de la distància física entre assistents. Ara per ara l'organització no ha concretat si la capacitat diària serà per a 800 espectadors, el nombre permès a la fase 3, i que altres esdeveniments multitudinaris estan prenent com a referència. Les entrades tindran un seient numerat i el preu variarà en funció de la ubicació i del concert.

