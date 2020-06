VÍDEO Un home llança mobles i pintura des del balcó contra la policia

El veí d'un pis al carrer Enginyer Llançó de Sant Vicenç de Castellet va rebre els agents dels Mossos d'Esquadra llançant-los mobles i pintura pel balcó després que fossin avisats per altres inquilins de l'immoble que s'havien discutit amb ell per fer gresca a casa seva i tenir la música a un volum molt elevat aquest diumenge a la tarda, segons informa Ona Bages La Policia Local de Sant Vicenç va intentar intercedir entre l'home i els altres veïns de l'immoble, i al no aconseguir-ho van intervenir els antiavalots dels Mossos d'Esquadra que van ser rebuts amb mobles i pintura des del balcó de casa seva, segons ha confirmat aun veí de la zona.Finalment, els Mossos d'Esquadra van aconseguir arribar al pis de l'home, i després de veure la seva resposta agressiva, va ser detingut i se'l van endur, segons les mateixes fonts, a l'àrea de psiquiatria de l'hospital Sant Joan de Déu.

