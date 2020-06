El president de Nissan a Europa reitera que no hi havia alternativa «viable» al tancament a Catalunya

El president de Nissan a Europa, Gianluca De Ficchy, ha negat en una entrevista a El Periódico que no hagin donat resposta a les demandes d'explicacions del govern espanyol i del català sobre el tancament de les plantes de Barcelona, Sant Andreu i Montcada a finals d'any.De Ficchy ha assegurat que la multinacional ha mantingut converses “constants i molt transparents” amb les autoritats i ha explicat que hi ha hagut “diverses reunions” per revisar les condicions en què “haguéssim pogut continuar les activitats en cas de ser possible”. Aquestes condicions, ha explicat, han analitzat també les ajudes que oferien les administracions, però tot i així els responsables de l'empresa no han vist alternativa “viable” al tancament.De Ficchy ha admès que el tancament de les tres plantes catalanes de Nissan serà “car”, malgrat que no ha volgut comentar cap de les estimacions que han transcendit en els darrers dies, algunes de les quals calculen que la xifra ascendirà a 1.450 milions d'euros.A parer del màxim mandatari de Nissan a Europa, aquestes xifres “no corresponen necessàriament amb la realitat”, per bé que ha explicat que la decisió de tancar les plantes “no és fàcil de prendre”. En tot cas, afirma que s'ha tingut en compte “tots els elements” i que la conclusió final ha estat que la millor estratègia “global” per al grup és el tancament de les plantes catalanes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor