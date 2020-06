Una nena d'un any amb una patologia pulmonar greu supera el coronavirus

Una xiqueta d'un any amb una patologia pulmonar greu prèvia ha superat la Covid-19. És la Noa, que té catorze mesos i pateix una pneumopatia intersticial, una malaltia genètica que afecta els pulmons. La petita va estar ingressada a la Unitat de Cures Intensives (UCI) pediàtrica de l'Hospital Vall d'Hebron durant dos setmanes i ara, després d'haver-se curat i rebre l'alta, ja es troba amb els pares a casa, a Amposta. El 16 de març va ingressar pel coronavirus a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona i cinc dies després va ser derivada a Vall d'Hebron en empitjorar i presentar una afectació cardíaca."La pacient va estar amb ventilació mecànica, tenia pneumònia als dos pulmons a causa de la Covid-19 i va fer un quadre greu poc freqüent en pacients pediàtrics", explica el cap de l'UCI pediàtrica de Vall d'Hebron, el doctor Joan Balcells. Durant el temps que va estar ingressada a l'UCI, la funció de l'equip d'infermeria va ser crucial per acompanyar la pacient i informar la família de la seva evolució de forma diària."Tot i la greu afectació pulmonar de base, la Noa va presentar una bona evolució clínica, fet que diferencia als pacients pediàtrics dels adults, que malauradament acostumen a presentar un pronòstic molt pitjor partint de circumstàncies similars", afirma el cap de Malalties Infeccioses i Immunodeficiències de Pediatria de Vall d'Hebron, el doctor Pere Soler.Després de dos setmanes a la UCI, la Noa va millorar i va ser derivada de nou a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, més a prop de casa seva. En l'actualitat ja està donada d'alta i ha superat la Covid-19. La pacient ha fet rehabilitació per acabar-se de recuperar de l'atròfia muscular després de l'ingrés. Els pares han expressat l'agraïment a tot el personal sanitari que va atendre la Noa durant aquest temps, recull Vall d'Hebron en un comunicat publicat aquest dilluns.L'Hospital Infantil Vall d'Hebron ha atès 29 pacients pediàtrics en aquests primers mesos de la pandèmia del coronavirus. D'aquests, 23 han requerit ingrés hospitalari, amb una mitjana d'11 dies; 12 han necessitat suport respiratori i 7, ingressar a l'UCI Pediàtrica, 4 d'ells amb ventilació mecànica. Tots els pacients han tingut una bona evolució clínica.A l'Hospital Infantil es va crear una unitat específica per als pacients amb la Covid-19 per oferir-los una atenció de qualitat i evitar brots intrahospitalaris que poguessin afectar altres pacients i els professionals que els atenien.​​​​​​​​​​​​​

