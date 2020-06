Europa demana «cautela» a Espanya amb la derogació de la reforma laboral per no crear «incertesa»

" respecte a la derogació de la reforma laboral de 2012 de Govern de l'PP, en considerar que ha estat "positiva" per a la creació d'ocupació després de l'última crisi financera, pel que ha advertit de crear "incertesa" sobre una major rigidesa del mercat de treball només contribueix a "dificultar el sosteniment de l'ocupació". A més, ha instat que Espanya distingeixi les prioritats i principals camps de cara als nous fons europeus.Inversions Estratègiques Europees i Cohesió de la Comissió Europea, Miguel Gil, durant la seva intervenció en un esdeveniment virtual organitzat per la Fundació de les Caixes d'Estalvi (Funcas) sobre les recomanacions específiques de la Comissió Europea per a Espanya.va contribuir a crear ocupació després de la crisi financera i que, per tant, "ha estat positiva", pel que creu que crear "incertesa" en aquest moment sobre la regulació del mercat de treball" tan sols contribueix a dificultar el sosteniment de l'ocupació.sobre la possible derogació de la reforma laboral, després de l'acord subscrit entre PSOE i Unides Podem amb EH Bildu, que contemplava una derogació "íntegra", i la posterior matisació des del PSOE i alguns ministeris circumscrivint només als aspectes més lesius."recolzar" l'ocupació mitjançant mesures encaminades a preservar els llocs de treball, amb incentius "eficaços" a la contractació i el desenvolupament de les qualificacions, així com major "flexibilitat", ha apuntat Gil.Brussel·les assenyala que ja abans de la pandèmia el mercat de treball registrava encara nivells "molt alts" d'atur i segmentació de mercat laboral, de manera que marca com a "prioritat" preservar l'ocupació en el context actual, ja que un augment significatiu de la desocupació tindria repercussions en la ja "limitada" capacitat dels serveis d'ocupació.en consulta amb els interlocutors socials com l'eliminació gradual dels ERTO, la revisió del sistema d'incentius a la contractació per fomentar formes d'ocupació sostenibles, com està fent ja l'AIReF, i la flexibilització de les condicions laborals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor