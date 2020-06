ENQUESTA Què té més pes: el llegat polític de Jordi Pujol o els escàndols familiars?

Modificar la pregunta

Per Mercè nm el 8 de juny de 2020 a les 21:59 0 0

No hauríeu de posar "els escàndols familiars" sinó "no haver declarar l'herència que li va posar el seu pare a Andorra". Ell no en te la culpa del què faci o deixa de fer la família. Ell, la única cosa que ha fet és no declarar una herència que va deixar el seu pare a Andorra. És com allò de "amb IVA o sense?" que quasi tots han fet. Se n'ha fet un gra massa, contra ell.