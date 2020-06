El PDECat reivindica el llegat polític de Pujol i se'n sent «continuador»

Marc Solsona, portaveu del PDECat, ha reivindicat el "llegat polític inqüestionable" de l'expresident Jordi Pujol, que aquest dimarts fa noranta anys, i ha apuntat que la formació n'és més "continuadora" que "hereva", segons ha detallat en una roda de premsa telemàtica. Solsona, en tot cas, s'ha desmarcat dels casos de corrupció que afecten la família, però ho ha considerat "compatible" amb lloar Pujol.Segons el portaveu de la formació nacionalista, nascuda després de l'adeu de CDC, el país no hauria pogut arribar on és ara en clau nacional sense l'aportació dels 23 anys de presidència de l'exdirigent, apartat de la vida política des del juliol del 2014 . "Sembla que alguns volen esborrar de la història el que ha representat Pujol i el llegat polític del mateix. És un error i una falta de perspectiva política", ha apuntat Solsona.El PDECat, a banda, té l'objectiu de tancar les negociacions per la reordenació de Junts per Catalunya (JxCat) abans que arribi el mes de setembre i avisa tots els actors implicats -especialment la Crida Nacional per la República, impulsada per Carles Puigdemont i presidida per Jordi Sànchez- que hi ha un debat ideològic pendent que no es pot ajornar més. En aquests termes s'ha expressat Solsona, que ha confirmat, com va avançar NacióDigital dijous passat , que la represa de les negociacions és imminent."No hi ha una data límit, però com abans millor", ha apuntat Solsona, que ha indicat que el PDECat té una sèrie d'òrgans -direcció, consell nacional i militància, per aquest ordre- que hauran de validar un hipotètic acord. El portaveu de la formació nacionalista no ha volgut entrar en escenaris de futur -ha evitat posar-se en la tessitura d'un fracàs de les converses i, per tant, d'un trencament de l'espai postconvergent-, però sí que ha llançat un avís als impulsors del nou Partit Nacionalista de Catalunya (PNC) que formin part encara del PDECat: no està permesa la doble militància.Un militant, en aquest sentit, "no pot tenir dos carnets". Una de les impulsors del PNC, Marta Pascal, que va ser coordinadora general del PDECat en els seus inicis, ja ha estripat el carnet, però dins del nucli que dissenya l'arrencada del nou partit hi ha encara dirigents de l'antiga de CDC i dels seus hereus, com ara Jordi Xuclà i Carles Campuzano. Tots ells estan disgustats amb el rumb del PDECat i del paper de Carles Puigdemont, a qui Solsona ha situat com a "líder indiscutible" de les sigles de JxCat.En aquest sentit, res ha canviat des dels últims mesos en la mesura que el partit que lidera David Bonvehí -que prepara un ERO, tal com s'ha tractat en la reunió de l'executiva- continua defensant el "trànsit" cap a les noves sigles sota el protagonisme de Puigdemont. Aquest trànsit, però, també ha de tenir en compte el flanc ideològic. "El que diem és que és honest dir que s'ha de muscular els relats de país en base no només a objectius nacionals. També cal forjar, muscular, el pòsit ideològic de representativitat", ha apuntat Solsona, en referència, per exemple, a l'economia.El portaveu del PDECat també ha demanat "assumir" el protagonisme del partit en la recomposició de l'espai de JxCat, tenint en compte -així ho ha reivindicat- que sense ells no és possible posar en marxa una nova formació política com la que hi ha damunt la taula. Els contactes entre Bonvehí, Jordi Sànchez i Toni Morral, secretari general de la Crida, es posaran en marxa de forma imminent. Es preveu avançar en les converses el mes de juny i que no s'allarguin més enllà del setembre.El que es votarà abans de tot això serà el suplicatori de Laura Borràs al Congrés dels Diputats, motiu de controvèrsia entre ERC i JxCat. Si bé els republicans han demanat avui que es pacti una posició conjunta , Solsona ha indicat que la formació nacionalista hi votarà en contra. També ha aprofitat per demanar que ERC també aposti per la unitat d'acció en altres qüestions que es debatin al Congrés.

