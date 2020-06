Investiguen si un medicament comú contra la indigestió pot frenar el coronavirus

La famotidina, un medicament àmpliament disponible i econòmic que es fa servir per alleujar els símptomes de la indigestió pot ser un bon candidat per tractar la infecció de Covid-19 en aquells casos que la malaltia no requereix ingrés hospitalari, segons suggereix el descobriment d'una petita sèrie de casos publicada en línia a la revista 'Gut'.Els efectes es van notar al cap d'entre 24 i 48 hores de prendre famotidina, i ara es justifica un assaig clínic rigorós per veure si el medicament podria ser un tractament efectiu per Covid-19, diuen els investigadors.La famotidina pertany a una classe de medicaments coneguts com antagonistes del receptor d'histamina-2, que redueixen la quantitat d'àcid estomacal produït. Es pot prendre en dosis de 20 a 160 mg, fins a quatre vegades al dia, per al tractament del reflux àcid i l'acidesa estomacal.Els investigadors informen sobre 10 persones (6 homes i 4 dones) que van desenvolupar la infecció per Covid-19, i tots estaven prenent famotidina durant la seva malaltia. Set dels pacients van donar positiu per coronavirus, dos tenien anticossos i un pacient no va ser testat però un metge li va diagnosticar la infecció.Les seves edats oscil·laven entre els 23 i els 71 anys i tenien una àmplia gamma d'antecedents ètnics i factors de risc coneguts per la gravetat de Covid-19, inclosa la pressió arterial alta i l'obesitat. Tots van començar a prendre famotidina quan es trobaven malament per la Covid-19 i tenien símptomes des d'entre 2 i 26 dies.La dosi utilitzada amb més freqüència va ser 80 mg i tres vegades a el dia, amb un període de tractament mitjà d'11 dies, que va oscil·lar entre 5 i 21 dies. Els 10 pacients van dir que els símptomes van millorar ràpidament després de 24-48 hores de començar la famotidina i majoritàriament va desaparèixer després de 14 dies.La millora va ser evident en totes les categories de símptomes avaluades, però els símptomes respiratoris, com la tos i la dificultat per respirar, van millorar més ràpidament que els símptomes sistèmics, com la fatiga. Set dels pacients no van experimentar cap efecte secundari mentre prenien famotidina, i en els tres que sí que ho van fer, aquests van ser lleus, i tots, excepte la pèrdua de memòria temporal, van ser coneguts efectes secundaris associats a la presa del medicament.Tot i els resultats prometedors, els investigadors assenyalen que les troballes podrien haver estat afectats per l'efecte placebo i/o el record borrós. "La nostra sèrie de casos suggereix, però no estableix, un benefici del tractament amb famotidina en pacients ambulatoris amb Covid-19", adverteixen. I no està clar com podria funcionar: podria incapacitar el virus d'alguna manera o alterar la resposta immune d'una persona.Amb tot, suggereixen que el descobriment justifica un estudi més detallat i recorden que ja està en marxa un assaig clínic que prova la combinació de famotidina amb hidroxicloroquina en pacients ingressats a l'hospital amb Covid-19.​​​​​​​​​​​​​​

