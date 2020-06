L'AMB intensifica la desinfecció del mobiliari de les platges

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha intensificat la neteja i desinfecció del mobiliari i dels equipaments de les platges dels municipis de l'entorn de Barcelona. La mesura es duu a terme coincidint amb l'entrada d'aquest territori en la fase 2 de la desescalada i pretén garantir la màxima seguretat i higiene en aquests espais.S'actuarà en elements com les papereres, les plataformes i pals de dutxes, els bancs o les cadires de vigilància. A banda, s'incrementarà el garbellament diari amb màquines especifiques que filtren i remouen la sorra. El dispositiu especial de neteja després de la Covid-19 suposa un augment del 30% dels recursos respecte la temporada alta normal, entre personal i vehicles tot terreny amb hidronetejadores.Les tasques de desinfecció del mobiliari es faran dues vegades al dia: durant la nit per garantir la neteja i desinfecció a primera hora quan arribin els primers banyistes, i una altra durant el dia, que es farà amb un tancament puntual dels accessos per minimitzar les molèsties als usuaris.Per altra banda, s'incrementarà el garbellament diari de la sorra, ja que l'obligatorietat de distanciament farà que s'ocupi una major superfície de platja. Així, els 25 metres des de la línia de costa que solien netejar-se s'ampliaran.L'AMB farà servir màquines garbelladores que filtren la sorra, recullen els residus i alhora remouen la primera capa que està en contacte amb la pell de les persones. D'aquesta manera, s'oxigena la sorra i es millora l'efecte de desinfecció natural gràcies a la radiació solar.Les actuacions a les platges que tenen sistemes dunars i es troben en zones protegides es faran amb la màxima cura per evitar cap tipus d'afectació a la biodiversitat.A banda, s'estan duent a terme diverses actuacions per minimitzar els riscos i un ús de les platges amb més seguretat. Entres aquestes mesures destaca l'ampliació del nombre d'analítiques de sorra, gràcies a l'incrementen en un 20% dels punts de mostreig. Aquest control higiènic de la sorra es fa cada dues setmanes durant la temporada alta.També s'adequaran les dutxes perquè siguin d'ús individual i és reordenaran els equipaments per facilitar la distància social.Aquestes actuacions es porten a terme coordinadament amb els ajuntaments i s'adaptaran a les particularitats de cada platja.​​​​​​​​​​​​​​

