Així seria Daenerys Targaryen a «Joc de Trons» si fos exactament com en els llibres

“The fire is mine. I am Daenerys Stormborn, daughter of dragons, bride of dragons, mother of dragons, don't you see?” Finally finished my portrait of book Dany ❤️ #ASOIAF #GameofThrones #DaenerysTargaryen pic.twitter.com/Dr1tbXAaFV — Vaenerys Colgaryen, Queen of the Ashes (@vkcoleartist) June 4, 2020

Joc de Trons és una saga literària que ha enamorat milions de lectors arreu del planeta. Quan HBO va decidir adaptar-la a la petita pantalla a través d'una sèrie, el món audiovisual va canviar per complet, aconseguint una obra cinematogràfica que ha acabat atrapant desenes de milions de persones en audiència.Personatges com Jon Snow, Daenerys Targaryen, Arya Stark o The Night King han acabat convertint-se en icones de la televisió, gràcies als intèrprets que han donat vida als caràcters creats per George R.R. Martin a les novel·les. Les adaptacions, però, no solen ser fidedignes del tot amb el que es descriu en els llibres i aquest és el cas de la Daenerys, descrita d'una manera a la literatura i interpretada per Emilia Clarke a la sèrie.Tot i la gran semblança, sota l'aprovació del mateix Martin, i després d'haver enlluernat als fans de la saga, una usuària ha volgut dibuixar de manera fidedigna el personatge que descriu l'escriptor a les seves obres. L'obra ja té milers de visualitzacions a Twitter, destacant els seus ulls de color porpra:

