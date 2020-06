Barcelona reobrirà les 101 escoles bressol municipals el 15 de juny

Les 101 escoles bressol municipals de Barcelona es prepararan durant aquesta setmana per reobrir portes el pròxim dia 15 de juny, un cop el Procicat ha donat llum verda als plans del consistori.L'horari serà de dilluns a divendres de 9h a 15h i hi haurà servei d'acollida de 8h a 9h, a més també hi haurà servei de menjador, tant d'esmorzar com de dinar. Les escoles reobriran com a servei essencial i amb criteris de priorització per atendre les famílies que no poden teletreballar, seguides d'aquelles en situació més vulnerable o les monoparentals.Els centres es mantindran oberts durant un mes, fins al 15 de juliol, ja que la gran majoria ofereixen casals durant la segona quinzena de juliol, coneguts com a "bressol d'estiu".

