VÍDEOS Un home intenta atropellar manifestants a Seattle i n'acaba disparant un

Un cotxe ha intentat atropellar desenes de manifestants en una manifestació en memòria de George Floyd a la ciutat de Seattle, al nord-oest dels Estats Units, i el conductor ha disparat contra un dels manifestants quan provava de barrar-li el pas, segons ha informat el diari local 'Seattle Times'.El rotatiu ha difós un vídeo en el qual es pot veure com l'home circula amb el seu cotxe entre els manifestants fins que li barren el pas. Aleshores, des de l'interior del turisme, l'home ha disparat un tret amb una pistola i ha abandonat el vehicle.El manifestant al qual ha disparat, un home afroamericà, ha quedat estès a terra i l'autor del tret ha sortit corrent mentre diversos manifestants el perseguien. L'home ha travessat tota la manifestació fins que ha arribat a la policia, que l'ha detingut.Els manifestants han explicat que l'home ha irromput amb el seu vehicle dins la protesta i que diversos dels manifestants l'han començat a cridar, han provat d'impedir-li el pas i un fins i tot s'ha col·locat davant del cotxe amb unes plaques metàl·liques."Creia que aniria endavant contra la multitud", ha explicat B.J. Hayes, un dels manifestants, que ha participat en diverses protestes per la mort de George Floyd. "He arribat a pensar que veuria un munt de cadàvers volant", ha assegurat.Diverses persones i sanitaris han atès la víctima del tret, que finalment se n'ha anat amb l'ajut de diversos facultatius en una ambulància. "He sentit com m'ha impactat el tret al braç. Tan sols volia protegir aquestes persones", ha dit l'home mentre avançava ferit cap a l'ambulància.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor