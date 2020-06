Sanitat notifica només 48 nous contagis i cap mort per coronavirus en les últimes 24 hores

El Ministeri de Sanitat no ha reportat cap mort per coronavirus en les últimes 24 hores i 56 en l'última setmana. La majoria de les víctimes mortals són de Madrid, amb 31, mentre que Catalunya en reporta cinc. La resta de comunitats es mouen entre els zero i sis morts per la Covid-19 en els últims set dies. La xifra total es manté igual que ahir a les 27.136 víctimes mortals, igual que ahir.Pel que fa als nous contagis, cauen en picat. Sanitat ha informat que en les últimes 24 hores s'han diagnosticat només 48 casos, una cinquantena menys que ahir, que se'n van diagnosticar 102. Dels nous contagis, nou s'han notificat al País Valencià, vuit a Madrid i sis a Catalunya. La resta de comunitats informen d'entre zero i sis positius confirmats. El total de casos diagnosticats des de l'inici de la pandèmia és de 241.717.Els casos diagnosticats en els últims catorze dies és de 5.447, i en els últims set dies, de 2.157. Els casos diagnosticats amb inici de símptomes en els últims catorze dies és de 932, mentre que amb inici de símptomes en els últims set dies és de 247. D'altra banda, els casos que han necessitat hospitalització en l'última setmana han estat 147, 34 a Madrid i 19 a Catalunya. Els ingressos a l'UCI en l'última setmana han estat 14, la majoria (4) a Madrid i zero a Catalunya.Fernando Simón, director del centre de coordinació d'alertes i emergències sanitàries, ha dit que les dades d'avui són similars a les dels dies anteriors. En l'últim mes, un 40% dels casos detectats eren asimptomàtics. La dada de víctimes mortals totals està "congelada" a l'espera que les comunitats revisin les sèries de dades de la pandèmia.Simón ha dit que no hi ha evidència que el virus sigui menys virulent, però sí que ha canviat el percentatge de casos greus i lleus. Ara es detecten més casos lleus i "la sensació general" és que el virus és menys agressiu. Això s'observa, ha dit Simón, en les edats dels casos notificats. Abans de l'11 de maig, la mitjana d'edat dels casos era de 61 anys; a partir de l'11 de maig, la mitjana d'edat dels casos és d'uns 54 anys. "Estem detectant casos més joves, perquè detectem casos més lleus", ha apuntat el doctor.Pel que fa a les hospitalitzacions, també ha baixat en les últimes setmanes el percentatge d'ocupació de llits per malalts de Covid-19. A data d'avui el percentatge és del 3% de llits ocupats per pacients de coronavirus. Passa el mateix a l'UCI: es va fer un esforç per ampliar la capacitat de llits però tot i així quasi totes estaven ocupades per pacients de Covid-19. Ara, hi ha 527 pacients de coronavirus a l'UCI arreu de l'Estat. "La situació és molt bona per respondre a possibles brots", ha dit Simón."Les dades indiquen que la línia és la que esperàvem. La situació de l'epidèmia és molt bona, estem baixant ràpid, però cal vigilar perquè el virus encara hi és i hi ha brots localitzats", ha advertit el doctor. Tot i així, ha recordat que un brot podria passar desaparcebut i provocar un repunt de l'epidèmia. "No es poden relaxar les mesures de prevenció", ha insistit Simón, i ha remarcat el risc d'introducció de nous casos des de l'estranger, especialment d'aquells països on encara estan en moments crítics de l'epidèmia.Simón ha dit que als hospitals s'estan detectant casos, però bona part són asimptomàtics. També es detecten casos a la comunitat, que són els preocupants. "Ens hem de preocupar dels brots comunitaris que passin desapercebuts. Qualsevol brot pot passar inadvertit i generar un nou brot de casos a la població", ha insistit el doctor.El doctor ha reivindicat les dades que ofereix diàriament el govern espanyol i ha deixat clar que ell "no fa publicitat". "Quan puguem tancar les sèries les dades seran de qualitat", ha dit Simón. També ha recordat que el nombre de morts, tot i ser important, no indica el nivell de transmissibilitat de la malaltia, perquè les persones moren al cap d'un temps d'haver-se infectat. "En algun moment hem pecat d'excés de transparència, però per mi això és bo", ha afegit."La situació és bona", ha admès Simón, però ha recordat que cal valorar també la capacitat de detecció precoç. Barcelona i Madrid són dues ciutats amb risc i cal estar molt segur abans de permetre avançar. Amb tot, l'evolució és bona i estan treballant per garantir la seguretat. "Quan es presenti la petició es valorarà i es prendrà la decisió", ha remarcat.​​​​​​​​​​​​​​

