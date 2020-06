Com no s'ha de fer una sèrie adolescent: les tres claus del desastre de «13 Reasons Why»

Una de les sèries estrella de Netflix conclou la seva odissea. 13 Reasons Why s'acomiada del públic després de quatre temporades en quatre anys , reflex de com la producció ha cremat la trama en tan poc temps en favor d'una audiència que es disparava any rere any. El problema, però, és la història que ha explicat en aquest temps, basada primer en la novel·la de Jay Asher i les últimes temporades, basades en els guionistes de la plataforma.Una trama amb un gran potencial que va acabar deformant-se en una perillosa història que escandalitzava professionals de la psicologia, posava en dubte la intencionalitat de la sèrie i remarcava com no s'ha de fer una sèrie adolescent, buscant només l'audiència fàcil i el dramatisme gratuït.

