ERC, JxCat i PSC s'alien per fer fora l'alcalde independent de Sant Fruitós de Bages

ERC, PSC i JxCat, tots tres a l'oposició de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, s'han unit per fer fora l'alcalde independent Joan Carles Batanés. Per això, han presentat una moció de censura . La nova alcaldessa serà la republicana Àdria MazcuñánBatalles situa el moviment en el marc de "l'estratègia que porta a terme la cúpula nacional d'ERC per aconseguir el màxim d'alcaldies possibles al marge de la realitat municipal", i ha citat els casos de Cervera, Ponts i Maials com a exemple.En una roda de premsa de tot el govern de l'agrupació d'electors Gent fent Poble de Sant Fruitós de Bages, Batanés ha assegurat que la moció de censura no té res a veure amb la gestió del govern i obeeix a "una maniobra organitzada" de la direcció republicana "a la captura d'alcaldies". "Sant Fruitós de Bages no és un cas aïllat" i l'ha situat al mateix nivell del que passa a Cervera, Ponts i Maials "i del que ha amenaçat de fer a Berga fa pocs dies".En aquest sentit, ha assegurat que la candidata a l'alcaldia, la republicana Àdria Mazcuñán, "fa carrera política perquè col viure de la política" i que és més fàcil fer-ho "si en el currículum hi posa alcaldessa de Sant Fruitós i si obeeix les directrius del partit". "En el currículum no hi dirà que ha pactat amb el diable -en referència al PSC- sinó que ha estat alcaldessa de Sant Fruitós", ha afegit.Batanés també ha tingut present Junts i el PSC, els altres dos partits que signen la moció. "No els importa el que diu el poble", ha assegurat, "com ho demostra que facin alcaldessa una candidata que només va tenir el 20% dels suports en les últimes eleccions".L'alcalde ha seguit assegurant que la moció "és legal, però no legítima", ja que "no existeix un clam popular en contra de la gestió de Gent fent Poble". "Ens hem conjurat per fer-lo fora de l'alcaldia", va dir la socialista Cristina Murcia, ha recordat Batanés. "Conjurar-se és el mateix que tramar, conspirar i confabular", ha volgut aclarir.El govern de Gent fent Poble també ha volgut desmuntar l'argumentari dels grups que presenten la moció. "Hem fet una gestió de la pandèmia envejable", han assegurat, i sobre l'acusació que havien incomplert més de cent vegades els acords derivats del cartipàs "vol dir que hem fet més de cent accions des de llavors". El govern també ha recordat que l'acord afegit al cartipàs era a canvi del suport dels tres grups "que en el mateix ple, a última hora, es van abstenir". "Malgrat això, hem tingut el document d'acords com a marc de referència que hem seguit", han aclarit.Batanés ha incidit en aquest punt per ironitzar sobre l'acció que pretén fer el nou govern "tripartit": "Ens han acusat d'incomplir més de cent vegades els acords en cinc mesos i ells proposen 170 mesures per als propers tres anys". La lectura de l'alcalde és que "si ens acusen d'incomplir els acords cent vegades és que en cinc mesos hem fet més de cent accions, i ells diuen que en faran 170 en tres anys..." i, segons ha assegurat "més de la meitat copiades de la nostra gestió".Batanés ha negat la falta de transparència de què s'acusa Gent fent Poble: "Vàrem ser dels primers en penjar tota la documentació al portal Gestiona", i també de trencar els ponts de diàleg: "d'octubre a març hem convocat 24 reunions i el PSC ha faltat el 63% de les vegades i ERC el 41%, només Junts per Sant Fruitós ha fallat una sola vegada".Després de valorar la gestió que ha fet el govern de la crisi del coronavirus, "no s'ha de fer una gestió prudent com demanava el cap de Junts, sinó eficient i donar els diners a qui els necessiti", el govern ha agraït la mobilització "sense precedents" que hi ha a Sant Fruitós contra la moció de censura. "Us asseguro que aquest govern no hi té res a veure", ha dit l'alcalde.En la seva intervenció, Joan Carles Batanés, no s'ha pogut estat de titllar de "mentider" Vicenç Llorenç per assegurar que havia demanat tres vegades una reunió. "Quan l'Àdria Mazcuñán va entrar la instància, en 24 hores ja estava aprovada i convocada". També ha qualificat de "mentidera" i "cínica" la socialista Cristina Murcia que diu que "tindran la porta oberta a Gent fent Poble quan el seu grup no ha assistit a més del 60% de les reunions convocades".Batanés es mostra convençut que l'actuació que porta a terme ERC "el conduirà a l'ostracisme polític", la gestió que fa a pobles de Catalunya per obtenir les alcaldies "serà pa per avui i gana per a demà", ha sentenciat."Si els tres grups escolten la veu del poble -ha seguit- cal que facin una reflexió serena per retirar la moció". Si no ho fan, el ple extraordinari se celebrarà el proper 17 de juny a les 12 del migdia. Abans, aquest dijous, hi ha un ple ordinari.

