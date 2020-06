Detingut al País Valencià un perillós fugitiu buscat a Alemanya

Agents de la policia espanyola han detingut a Santa Pola, a Alacant, a un perillós fugitiu de 26 anys buscat per les autoritats alemanyes. L'home era perseguit per haver atropellat un agent de la policia alemanya a Hofheim i haver-lo deixat ferit de gravetat. L'home va fugir del país i es va ocultar a Espanya.Hi havia una ordre europea de detenció emesa per Extradició (O.E.D.E) arran d'un presumpte delicte contra l'ordre públic i la seguretat de l'estat, segons han detallat les forces de seguretat en un comunicat. Agents del grup de Crim Organitzat de la Brigada de Policia Judicial d'Alacant van tenir coneixement que el fugitiu es trobava ocult a la localitat de Santa Pola i van establir un operatiu en el qual va resultar detingut.El detingut ha estat posat a disposició de Jutjat Central d'Instrucció número sis de l'Audiència Nacional que serà l'encarregat de tramitar l'Ordre Europea de Detenció

