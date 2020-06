Els alumnes es queden a casa en la reobertura d'escoles

Primer dia d'escola en la fase 2 a Terrassa. Foto: Anna Mira

L'escola Schola de Rubí Foto: Marta Casas

Pati d'una escola de Terrassa dividit per espais. Foto: Anna Mira

Amb l'entrada a la fase 2, els centres educatius del Vallès Occidental han obert les portes amb pocs alumnes i plans específics aprovats pel Departament d'Ensenyament. A la porta les mestres reben amb somriures i abraçades a distància els més petits. A tots se'ls pren la temperatura i se'ls dona gel desinfectant abans de travessar la porta d'entrada. En aquest punt i sense poder accedir a les instal·lacions, les famílies s'acomiaden dels més petits, per primera vegada en els últims tres mesos.A dins dels centres, aules dividies amb grups reduïts, finestres obertes, pupitres separats i material individualitzat. Part dels educadors han seguit amb les classes virtuals des de casa i els que han anat a l'escola, només ho fan durant l'horari que tenen classe. Així ha estat el matí del primer dia d'escola a alguns centres del Vallès Occidental.Les escoles de Rubí han obert aquest matí amb una afluència molt baixa d'alumnes. Des dels deu de l'Escola Montessori fins a l'únic que ha anat aquest matí a la Schola, tot i que preveien que n'hi anessin tres. De fet, l'Escola Pau Casals no ha rebut cap alumne, ja que se n'havien apuntat molt pocs i les famílies, finalment, han trobat una alternativa per no haver de dur-los a l'escola.Una situació semblant s'ha viscut a Terrassa on a l'escola Mare de Déu de Montserrat ha assistit algun infant menys dels que van confirmar. Els de sisè de Primària ho fan per horaris, cada dues hores i els d'Infantil de 9 a 13 hores. D'altra banda a l'escola Sala i Badrinas hi han anat un total de cinc alumnes a Infantil i una trentena a primària.A Sant Cugat, els alumnes dels centres educatius s'han quedat a casa. A l'IES Arnau Cadell de Sant Cugat, malgrat l'inici de la fase 2, al centre no hi ha acudit cap membre de l'equip docent ni de l'alumnat. En aquest cas, fa uns dies s'havia enviat un document a les famílies en què s'especificava que la preferència continuaria sent telemàtica, però que en aquells casos d'alumnes de 4t d'ESO i 2n de Batxillerat que no fos possible s'estudiaria l'opció d'organitzar trobades presencials a l'institut mantenint i complint un paquet de mesures de seguretat ja estipulades. Unes normes que finalment no s'han hagut d'utilitzar, ja que només ha acudit el personal d'administració i el conserge.En la majoria de casos portar o no els infants a l'escola ha sigut una decisió que han pres les famílies d'acord amb la situació laboral dels progenitors. Des del Departament s'ha demanat que si no era imprescindible, era millor quedar-se a casa per garantir els espais i les distàncies de seguretat entre alumnes.Pares de diverses escoles de la ciutat han explicat que, en alguns casos, un dels dos progenitors no treballa fora de casa, o bé tenen germans grans o altres familiars - alguns avis, també, malgrat que "sabem que no és la millor opció" - que se'n poden fer càrrec i alguns compten amb una cangur pràcticament l'inici de la pandèmia.La directora de l'escola Mare de Déu de Montserrat, Marina Mateu, ha assenyalat que moltes famílies del centre han optat per portar els infants a l'escola perquè "són molts germans i viuen en pisos petits". "Així aquí poden esbargir-se una mica i estar amb els seus companys, ja que han estat molt temps tancats a casa".Els pocs que han portat els nens a l'escola han explicat que ho fan "perquè ells també en tenen ganes, de veure els seus amics i professors, encara que siguin tant pocs" o "perquè fa mesos que no tenen un horari, una rutina, i va bé que ho tornin a tenir encara que sigui en aquestes circumstàncies". Una mare, però, ha explicat que no durà les seves filles a l'escola - ni tampoc les apuntarà als casals d'estiu - "perquè tinc por que es contagiïn".A l'escola bressol municipal Tricicle de Sant Cugat, ha obert les portes per primera vegada després de tres mesos amb un total de 12 infants. En aquest cas, el centre només acceptaria, fins a un límit, els nens d'aquelles famílies que no poguessin compaginar la seva vida laboral amb estar pendent dels fills. Tot i això, s'ha seguit un estricte protocol de seguretat que no deixava a les famílies entrar a l'escola per acompanyar als nens fins a les aules. Una situació excepcional que des del centre han qualificat de "força dramàtica" pels més petits.No obstant això, els alumnes de sisè de primària que acaben el cicle se'ls fa un acompanyament per acomiadar-se de l'etapa escolar i de les seves amistats. És el cas de l'escola Mare de Déu de Montserrat de Terrassa on els alumnes han expressat primer de manera verbal i després amb una redacció com han viscut el confinament. En acabar ho han compartit amb el mestre i els companys.La por al contagi també existeix entre alumnes i professors. La professora d'un institut de Rubí ha comentat que anirà a l'institut per als nois i noies de batxillerat, per ajudar-los amb la preparació de la Selectivitat, però lamenta que "ni a ells, ni a mi, se'ns ha fet cap prova; només espero que no ens contagiem uns a altres".Per la seva banda la directora de l'escola Sala i Badrinas de Terrassa, Olga Martí, ha explicat que han pres totes les mesures que s'han detallat des del Departament i "prenem la temperatura a tot el personal docent així com als alumnes quan arriben". "També els facilitem gel hidroalcohòlic i recomanem que portin la mascareta en tot moment a l'aula".L'escola Joan Maragall de Sant Cugat havia preparat un pla per garantir el compliment de les mesures de seguretat però no es podrà posar en pràctica. La coordinadora d'infantil i professora de P4 del centre, Carme Molina, explica que tenien previst que arribessin un total de set alumnes que havien confirmat la seva assistència a classe perquè les famílies no se'n podien fer càrrec dels fills malgrat que finalment no ha vingut cap."Ara farem una trucada a cadascuna de les famílies que havien dit que acudirien per saber què ha passat. No té cap sentit que membres de l'equip docent ens exposem al contagi per acabar obrint una escola sense nens", afirma. Molina explica que havien rebut una donació per part del Col·legi de Metges per preparar la reobertura i, fins i tot, s'havia preparat una caixa de joguines individual per cada infant.Durant aquesta setmana, els professors i tècnics escolars faran una tasca d'acompanyament, i també de resolució de dubtes escolars si ho necessiten, en especial per als alumnes que tanquen cicle. De cara als últims dies de curs, els que tanquen cicle - sisè de primària, quart d'ESO i segon de batxillerat - sí que preparen, amb les mesures de seguretat que s'escaiguin, una trobada de comiat.- A Infantil, de 3 a 6 anys, les escoles podran acollir de 9 a 13 hores a alumnes les famílies de les quals no puguin teletreballar, amb un ràtio de 8 alumnes per aula en P3, i de 10 alumnes en P4 i P5.- A Primària, es podrà donar acompanyament a alumnes de sisè, en grups de fins a 13 estudiants, amb atenció personalitzada del tutor amb cita prèvia a qualsevol alumne de qualsevol etapa de forma excepcional i no contínua.- En els instituts es podrà donar acompanyament presencial --en grups de fins el 15 alumnes-- a estudiants de quart d'ESO, segon de Batxillerat i segon de graus formatius de FP que acaben etapa o es preparen per a la Selectivitat; i per a la resta de cursos existeix la possibilitat de tutories individualitzades a petició de les famílies.- Els centres d'educació especial en territoris en fase 2 obriran amb grups de màxim 5 alumnes per aula, tant per a acolliment en els nens de 3-6 anys com en els quals acaben estudis, prioritzant la situació de vulnerabilitat socioeconòmica, el fet que els pares no puguin teletreballar i els estudiants en què es detecti "un increment de necessitats de suport per motiu del confinament".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor