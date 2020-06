El Suprem confirma nou mesos de presó per a Pablo Hasél per enaltiment del terrorisme

El raper lleidatà Pablo Hasél ha estat condemnat a nou mesos de presó per enaltiment del terrorisme. El Tribunal Suprem espanyol ha desestimat així els recursos interposats contra la sentència dictada per la Sala d'apel·lació de l'Audiència Nacional, que va condemnar Hasél com a autor responsable d'un delicte d'enaltiment del terrorisme a les penes de nou mesos i un dia de presó i una multa de 30 euros diaris durant 168 dies.També se li imputaven delictes d'injúries i calúmnies contra la corona i utilització de la imatge de Rei i injúries i calúmnies contra les institucions de l'Estat com les forces i cossos de seguretat. La seva condemna va ser rebaixada per la Sala d'Apel·lació després que la Sala del Penal de l'Audiència Nacional el condemnés a dos anys i un dia de presó.Hasél va ser condemnat també la setmana passada a sis mesos de presó per haver insultat i empès un periodista en una mobilització a la Universitat de Lleida.

