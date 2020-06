Uns 800 agents de la policia espanyola demanen marxar de Catalunya pel «clima social»

Diversos sindicats de la Policia Nacional han lamentat aquest dilluns que més de 800 policies que treballen a Catalunya, més d'un 25% del total, han demanat el trasllat a una altra comunitat en el concurs general de mèrits d'aquest any 2020, places que no es substituiran totalment. Això fa que, tenint en compte el "catàleg de llocs de treball obsolet i no ajustat a la realitat", "la plantilla de la Policia Nacional a Barcelona i Catalunya quedi desmantellada". Per això, demanen un complement econòmic que tingui en compte el cost de la vida a Catalunya i les especials circumstàncies polítiques.Quatre sindicats han tornat a demanar a la Prefectura Superior de Policia que s'apliqui un plus econòmic als agents que treballen a Catalunya. Recorden el "clima polític" que va dur a la intervenció dels antiavalots la tardor del 2017 i la del 2019, així com el "clima social i el nivell de seguiment i participació en actes contra l'estat espanyol, focalitzant part de les seves accions contra les dependències policials, en ser una de les seves imatges". "Aquestes qüestions, òbviament, afecten la qualitat de vida dels funcionaris policials" i fa que es plantegin el trasllat a una altra zona d'Espanya per "minimitzar el risc per a ell i el seu entorn familiar". També esmenten que el cost de la vida és més alt a Catalunya que en altres zones de l'estat, tant pel preu de l'habitatge i la compra diària com pels impostos.De fet, asseguren que si s'arriba a produir la demandada equiparació salarial amb les policies autonòmiques, igualment seria "injust" per als policies nacionals que treballen a Catalunya perquè tindrien altres inconvenients respecte els seus companys d'altres autonomies. Per això, demanen un plus com els que tenen a Euskadi, Navarra, les illes, les ciutats autònomes i Madrid. "Allò paradoxal d'aquesta situació és que en aquesta comparativa, Catalunya, tot i servir d'exemple per justificar l'equiparació salarial, es torna a quedar despenjada" i "no és tinguda en compte per a percebre algun complement, tot i tenir tots els condicionants favorables per rebre'l".Aquesta situació fa que entre els agents més nous no es generi cap tipus d'arrelament i que cada any aquests agents marxin més per "necessitat" que per "opció". De fet, asseguren que si no es fa res, Catalunya serà el destí "menys desitjable" i que genera menys arrelament dels agents que volen marxar, tot i el risc de perdre punts. "Qualsevol cosa val abans que seguir aquí", asseguren.Tot i que a curt termini la situació es pot suplir amb la reposició obligatòria dels nous agents, a mitjà termini pot generar problemes com la falta de comandaments intermedis, inexperiència i falta d'agents d'edats mitjanes. Per això, els sindicats SUP, CEP, UFP i SPP alerten d'una situació "alarmant" i demanen una actuació urgent a la Prefectura Superior i a les instàncies de més amunt del cos.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor