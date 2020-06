Permesa la mobilitat entre el Garraf, l'Alt Penedès i l'àrea de Barcelona

⚠️ Des de mitjanit, Garraf i Alt Penedès han quedat integrats a efectes de mobilitat amb Regió sanitària de Barcelona. Si en el futur hi ha qualsevol canvi es comunicarà. pic.twitter.com/O9H10yiMgM — Protecció civil (@emergenciescat) June 8, 2020

Les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf formen part des d'aquest dilluns a tots els efectes de la regió sanitària de Barcelona. Fins ara, Salut els hi donava un tracte diferenciat per l'evolució de l'epidèmia però Protecció Civil ha anunciat avui que els dos territoris es reincorporen a la regió sanitària de la capital.La principal conseqüència d'aquest canvi és que els veïns del Garraf i l'Alt Penedès podran moure's per les regions sanitàries de Barcelona ciutat, metropolitana nord i metropolitana sud.La decisió arriba després que l'empresariat de les dues comarques reclamés a la Generalitat permetre la mobilitat entre territoris que es trobin en la mateixa fase de la desescalada. La patronal sostenia que la mobilitat interterritorial pot ajudar a reactivar l'economia i fins ara s'havia trobat amb la negativa del Govern. "Seria desaconsellable tornar a barrejar les comarques", deia divendres passat el conseller d'Interior, Miquel Buch.En la informació difosa, Protecció Civil assegura que es comunicarà "qualsevol canvi" que pugui haver-hi referent a l'estatus del Garraf i l'Alt Penedès.En paral·lel, s'han aixecat les restriccions de mobilitat entre les regions sanitàries del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, amb la qual cosa els seus habitants ja poden moure's lliurement per la demarcació gairebé tres mesos després de la declaració de l'estat d'alarma.​​​​​​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor