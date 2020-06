La Fiscalia demana a la jutge arxivar la causa del 8-M

La Fiscalia ha demanat a la jutgessa Carmen Rodríguez-Medel que arxivi la causa contra el delegat del govern espanyol a Madrid, José Manuel Franco, investigat per un delicte de prevaricació per permetre la concentració feminista del 8-M tot i les advertències del risc de contagi per coronavirus.El ministeri públic ha presentat un recurs contra la interlocutòria que admetia una denúncia contra Franco i començava la investigació. És el primer cop que la Fiscalia es pronuncia sobre aquesta causa i ho justifica dient que la jutgessa va suspendre els terminis processals amb motiu de l'estat d'alarma. La causa del 8-M ha provocat una greu crisi al govern espanyol. Fa dues setmanes, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, va destituir el coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos, per no informar-lo sobre els informes de la Guàrdia Civil en el marc d'aquesta investigació.Això va provocar la dimissió del número 2 i el cessament del número 3 de la Benemèrita, en ple conflicte entre la Moncloa i els poders durs de l'Estat. L'oposició ha aprofitat la situació per exigir la dimissió de Marlaska i reivindicar la figura de Pérez de los Cobos, clau en la causa contra l'1-O.​​​​​​​​​​​​​​

