ERC insta l'independentisme a pactar el vot sobre el suplicatori de Borràs per esvair «ombres de dubte»

El suplicatori de Laura Borràs amenaça de convertir-se en un nou episodi de discrepàncies entre Junts per Catalunya (JxCat) i ERC. Els republicans encara no han decidit què votaran al Congrés dels Diputats el dia que -abans de l'estiu- se sotmeti a l'opinió de la cambra baixa si la portaveu de JxCat a Madrid ha de ser jutjada al Tribunal Suprem pel presumpte fraccionament de contractes mentre dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). En roda de premsa aquest dilluns, Marta Vilalta, portaveu d'ERC, ha instat l'independentisme a acordar una posició que permeti "esvair ombres de dubte"."Ombres de dubte", ha apuntat, sobre el moviment independentista, sense oblidar -també segons Vilalta- que una de les prioritats és que la investigació judicial i la possible vista oral tinguin "garanties". Un discurs que fa equilibris en la mesura que la decisió és delicada perquè JxCat ja ha advertit que un vot favorable al suplicatori canviaria les relacions entre socis . Vilalta ha donat per fet que el suplicatori tirarà endavant amb més de 300 vots -els que sumen PSOE, el PP i Vox, entre d'altres- de manera que ha demanat deixar de focalitzar l'atenció en què farà ERC i psoar-la en què farà l'independentisme, que suma 23 escons entre els republicans, JxCat i també els dos de la CUP."El que hem de reivindicar és com podem treballar una posició unànime amb la resta de forces polítiques. Hem de ser solidaris al màxim mentre no deixem cap ombra de dubte sobre qualsevol mala praxi", ha determinat Vilalta. "Estem treballant per ser solidaris amb qui pateix repressió i anar dins al final amb aqualsevol ombra de dubte que estigui vinculada amb l'independentisme. Ens agradaria que anéssim units per defensar tot això", ha recalcat la portaveu dels republicans sobre el cas de Borràs.La dirigent d'ERC també s'ha referit a la situació en què es troba la taula de diàleg. Divendres, el president Quim Torra va assegurar que calia recuperar la confiança amb Sánchez abans de fixar una nova data per la taula de diàleg - va arrencar el 26 de febrer a Madrid i ha quedat congelada pel coronavirus -, que s'hauria de tornar a reunir al juliol. En aquest sentit, Vilalta ha clarificat que posar data correspon als dos presidents, i ha apuntat que reprendre la negociació és una "obligació".

