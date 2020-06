Dos detinguts a Lleida per agredir una parella gai a la terrassa d'un bar

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest diumenge a Lleida dos homes per agredir violentament a cops de puny i puntades una parella d'homes que es trobaven a la mateixa terrassa. Els fets es van produir a les cinc de la tarda en un bar del carrer Magdalena de la ciutat.Els dos detinguts, que segons els Mossos tenien signes externs d'embriaguesa, van increpar per la seva orientació sexual una parella d'homes que estaven a la mateixa terrassa. Les víctimes dels insults els van recriminar la seva actitud i com a resposta els van agredir violentament a cops de puny i puntades. Mentre els testimonis que es trobaven al lloc van intentar aturar l'atac, els dos agressors van marxar en direcció al carrer Major.Gràcies a la col·laboració ciutadana, els agents van localitzar i detenir els dos homes que es trobaven a la plaça Sant Joan de la ciutat. Altres dotacions policials i del Sistema d'Emergències Mèdiques van atendre les víctimes.Els dos detinguts són un home de 30 anys i un altre de 28, ambdós veïns de Lleida. Un d'ells té antecedents. Se'ls acusa d'un delicte de lesions i un delicte d'odi. Es preveu que passin properament a disposició judicial.

