Davallada de les defuncions per coronavirus a Catalunya: Salut notifica 8 morts nous

El Departament de Salut ofereix diàriament dades globals dels infectats per coronavirus i dels morts registrats de forma acumulada i, en paral·lel, ofereix dades dels casos diaris de forma retrospectiva. La diferència dels casos acumulats oferts un dia respecte l'anterior, però, no coincideix amb els casos diaris detallats relatius al dia en qüestió, ja que sovint els infectats o morts no es notifiquen fins algun o diversos dies més tard de produir-se. És per això que NacióDigital ha optat pel criteri de destacar cada dia la diferència en els casos acumulats, encara que aquests no coincideixin amb els casos del dia en qüestió, atès que la xifra definitiva d'un dia en concret no es coneix fins uns dies després. Tot i això, en els gràfics, les dades antigues es van actualitzant periòdicament per oferir una imatge més fidedigna de l'evolució de l'impacte de la pandèmia, dia a dia. La data de la darrera actualització retrospectiva hi està indicada en el peu, motiu pel qual les xifres dels dies posteriors i immediatament anteriors s'han d'entendre com a provisionals, subjectes a correccions futures.