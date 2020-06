ERC anuncia que Salut treballa per revertir el contracte amb Ferrovial pel rastreig del coronavirus

Marta Vilalta, portaveu d'ERC, ha avançat aquest dilluns que el Departament de Salut treballa per "revertir" el contracte amb Ferrovial - per valor de 17 milions d'euros - destinat a rastrejar els contactes de coronavirus. Vilalta ha defensat que l'adjudicació s'ha fet de manera correcta, però ha apuntat que cal un "programa públic" per fer el seguiment de cara a un possible rebrot. Malgrat això, no ha clarificat si aquest contracte acabarà rescindint-se, en la mesura que la decisió depèn del Govern.Salut, en tot cas, és una conselleria que està en mans d'ERC, liderada com està per Alba Vergés. La portaveu dels republicans ha indicat que no estan còmodes amb l'adjudicació del contracte a una empresa de l'Íbex-35 -és el cas de Ferrovial-, i ha apuntat que es pot fer "diferent". "Ens hem conjurat per poder buscar la millor de les alternatives", ha apuntat Vilalta, en referència a les converses mantingudes amb Salut.Dissabte, el Col·legi de Metges de Barcelona i el sindicat d'Infermeres de Catalunya van denunciar l'externalització de la gestió del rastreig dels contactes amb positius de Covid-19 a Ferrovial. En un comunicat, el sindicat va explicar que es tracta d'una adjudicació "a dit" d'un contracte de "més de 17 milions d'euros". En la mateixa línia es va pronunciar el president del Col·legi de Metges, Jaume Padrós, que va demanar al Govern que revertís la decisió.La polèmica també ha saltat a l'esfera política. Els comuns han demanat la compareixença de Vergés, a la comissió de Salut del Parlament perquè expliqui l'externalització del rastreig. En roda de premsa, la líder de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, ha demanat explicacions dels motius per subcontractar "a dit" la filial de Ferrovial i ha assegurat que "trenca consensos consolidats durant setmanes". "Les externalitzacions i les retallades l'únic que fan és afeblir el model públic", ha lamentat.A banda, Albiach ha dit que "no s'entén" que es reforci la sanitat pública amb 4,5 milions però a la vegada s'externalitzi un servei per valor de més de 17,5 milions. D'altra banda, els comuns han demanat que es reordeni prioritats dins els pressupostos per fer front a les prioritats "més urgents". En aquest sentit, ha criticat que de moment només s'està reendreçant les partides dins d'un mateix departament però no s'està treballant "amb la foto sencera" per culpa de "pugnes i batalles partidistes" entre socis de Govern.Vilalta també ha destinat part de la intervenció inicial a enviar un avís al govern espanyol: hi haurà accions legals si no es modifica el decret de nova normalita t. "Ja n'hi ha prou de fer d'aquesta manera", ha advertit la també diputada d'ERC, que ha criticat la recentralització inclosa dins del decret - el Ministeri de Sanitat podrà tornar a assumir competències en cas de rebrot - i també la "improvisació" a l'hora d'adoptar mesures, com ara la modificació en la distribució dels fons autonòmics.La situació, per tant, ha variat respecte la setmana passada, quan els republicans van facilitar el tràmit de la sisena pròrroga de l'estat d'alarma a canvi del retorn de competències a les comunitats autònomes en fase 3. A banda, a ERC tampoc ha estat ben rebut el canvi de criteri en la distribució dels 16.000 milions d'euros per a fons autonòmics, que ha acabat perjudicant Catalunya. Tot i això, Vilalta ha indicat que Sánchez encara és a temps de "rectificar" i, per tant, de modificar el decret. La pilota, diu, és "a la seva teulada", situció anàloga a la represa de la taula de diàleg.L'avís de mesures legals ha estat traslladat directament al govern espanyol, segons ha detallat la portaveu dels republicans, que ha aprofundit en la línia argumental desplegada aquest cap de setmana pel vicepresident Pere Aragonès: si el PSOE no varia d'actitud, es trobarà ERC "de cara" i no "al costat". "El decret ha d'abonar que es gestioni des de la proximitat, perquè això ho hem de poder fer des de les nostres competències", ha apuntat Vilalta sobre l'arrencada de la nova normalitat."Si hi ha una nova mostra d'imposició, emprendrem els recursos adients a nivell legal per denunciar que hi ha una nova ingerència de les competències", ha assenyalat la portaveu dels republicans. Vilalta ha assenyalat que la Generalitat s'està veient obligada a gestionar la crisi sanitària "amb les mans lligades a l'esquena", de manera que ha demanat una rectificació a la manera de procedir del govern espanyol.La Federació de Sanitat de CCOO ha criticat aquest dilluns l'adjudicació "a dit" del contracte de rastreig dels casos de covid-19 a una filial de Ferrovial, una contractació milionària feta amb "poca transparència" i "aprofitant el caràcter urgent que preveu l'actual estat d'alarma". En un comunicat, el sindicat també ha recordat que l'empresa en qüestió, Ferroser Servicios Auxiliares, en principi fa feines de neteja.​​​​​​​​​​​​​​

