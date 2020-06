Bones sensacions als centres comercials de Barcelona en el primer dia de reobertura

L'entrada de la fase 2 a l'àrea metropolitana ha permès l'obertura dels centres comercials després de pràcticament tres mesos d'aturada de l'activitat. "De moment, la resposta està sent més positiva del que probablement ens esperàvem", ha reconegut el gerent de La Maquinista, Victor Garcia.Tot i això, el directiu parla amb cautela de les pròximes setmanes i espera un possible descens de l'activitat. Pel que fa a les mesures de seguretat, els centres comercials han reobert amb les zones comunes tancades, la recomanació de mantenir la distància de seguretat i la disposició de gels hidroalcohòlics en diferents punts. La Maquinista ha desenvolupat també una aplicació per saber en temps real l'aforament del centre.​​​​​​​​​​​​​​

