ERC emprendrà accions legals si Sánchez no rectifica el decret de nova normalitat

Avís d'ERC a Pedro Sánchez: hi haurà accions legals si s'aprova el decret de nova normalitat -previst per demà dimarts- sense modificar-lo. En aquest sentit s'ha expressat la portaveu dels republicans, Marta Vilalta, en la roda de premsa telemàtica d'aquest dilluns. "Ja n'hi ha prou de fer d'aquesta manera", ha advertit Vilalta, que ha criticat la recentralització inclosa dins del decret - el Ministeri de Sanitat podrà tornar a assumir competències en cas de rebrot - i també la "improvisació" a l'hora d'adoptar mesures, com ara la modificació en la distribució dels fons autonòmics.La situació, per tant, ha variat respecte la setmana passada, quan els republicans van facilitar el tràmit de la sisena pròrroga de l'estat d'alarma a canvi del retorn de competències a les comunitats autònomes en fase 3. A banda, a ERC tampoc ha estat ben rebut el canvi de criteri en la distribució dels 16.000 milions d'euros per a fons autonòmics, que ha acabat perjudicant Catalunya. Tot i això, Vilalta ha indicat que Sánchez encara és a temps de "rectificar" i, per tant, de modificar el decret. La pilota, diu, és "a la seva teulada", situció anàloga a la represa de la taula de diàleg.L'avís de mesures legals ha estat traslladat directament al govern espanyol, segons ha detallat la portaveu dels republicans, que ha aprofundit en la línia argumental desplegada aquest cap de setmana pel vicepresident Pere Aragonès: si el PSOE no varia d'actitud, es trobarà ERC "de cara" i no "al costat". "El decret ha d'abonar que es gestioni des de la proximitat, perquè això ho hem de poder fer des de les nostres competències", ha apuntat Vilalta sobre l'arrencada de la nova normalitat."Si hi ha una nova mostra d'imposició, emprendrem els recursos adients a nivell legal per denunciar que hi ha una nova ingerència de les competències", ha assenyalat la portaveu dels republicans. Vilalta ha assenyalat que la Generalitat s'està veient obligada a gestionar la crisi sanitària "amb les mans lligades a l'esquena", de manera que ha demanat una rectificació a la manera de procedir del govern espanyol.​​​​​​​​​​​​​​

