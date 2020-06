Desactivada l'alerta del Pla Inuncat i els cabals dels rius tendeixen a la baixa

#ProteccioCivil desactiva l’ALERTA del Pla #Inuncat per la millora de les condicions meteorològiques



El pla queda en prealerta ja que aquesta tarda poder haver-hi precipitacions intenses a punts de la #Catalunyacentral i nord de #Girona



nota premsa https://t.co/JgeZhCPaqn pic.twitter.com/94IwHc89j8 — Protecció civil (@emergenciescat) June 8, 2020

Protecció Civil ha desactivat l'Alerta del Pla Inuncat per la millora de les condicions meteorològiques després de les pluges registrades aquest cap de setmana. La situació dels cabals dels rius tendeix a la baixa, tot i que encara estan per sobre de l'habitual. Per això, demanen mantenir la prudència i no travessar-los a peu ni amb vehicle, perquè poden seguir baixant amb força i poden créixer les properes hores amb noves precipitacions.De fet, l'Inuncat es manté en fase de Prealerta per la previsió de noves precipitacions intenses aquest dilluns a la tarda a punts de les comarques centrals i el nord de les comarques gironines.El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que des d'aquest dilluns al migdia fins al vespre es pugui superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en mitja hora a punts del Ripollès, la Garrotxa, Osona i el Berguedà. Els xàfecs aniran acompanyats localment de tempesta i no es descarta que de calamarsa.

