La Fiscalia del Suprem investigarà si Joan Carles I va rebre comissions per l’AVE de La Meca

La Fiscalia del Tribunal Suprem ha assumit la investigació pel cas de suposades comissions en la construcció de l’AVE de La Meca perquè una de les persones involucrades en els fets és el rei emèrit, Joan Carles de Borbó. La investigació es deriva de les diligències de la Fiscalia Anticorrupció i es refereix a la segona fase de la construcció de la línia de l’alta velocitat, que uneix les ciutats de Medina i la Meca, a l’Aràbia Saudita.La investigació, segons la fiscalia, se centra en delimitar o descartar la rellevància penal dels fets que van passar amb posterioritat al juny del 2014, quan el rei emèrit va deixar d’estar protegir per la inviolabilitat de la Constitució espanyola.Per això, considera necessari la pràctica de noves diligències que afecten directament el monarca, ara aforat davant de la Sala Segona del Suprem.La Fiscalia General de l’Estat ha designat per a aquesta investigació el fiscal de Sala del Suprem de la especialitat en delictes econòmics, Juan Ignacio Campos Campos. Des de la fiscalia asseguren en un comunicat que “donada la transcendència institucional de la investigació”, s’ha designat “ a qui dins de la més alta categoria de la carrera fiscal, reuneix una extraordinària qualificació i experiència”.Un fiscal suís manté oberta una causa secreta des del 2018 en la que estan imputats tant Corinna Larse com dons presumptes testaferros de l'exmonarca. La causa es va obrir arran de la publicació als mitjans de comunicació un àudio gravat per Villarejo el 2015, on Corinna Larsen denunciava suposades activitats il·legals per part del monarca i identificava al gestor Arturo Fasana i l'advocat Dante Canónica, residents a Suïssa, com a testaferros.

