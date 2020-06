Els barcelonins podran visitar la Sagrada Família sense turistes fins a finals d'any

La Sagrada Família reobrirà el 4 de juliol i ho farà progressivament amb un calendari de diverses fases. La primera serà la dels caps de setmana de 4, 5, 11 i 12 de juliol, en què el temple obrirà exclusivament per a personal sanitari, agents dels cossos de seguretat, personal d'entitats socials i organitzacions empresarials i de comerciants."L'objectiu és reconèixer i homenatjar els ciutadans de Barcelona, especialment aquells que han estat en primera línia de la lluita i prevenció contra els efectes de la Covid-19", asseguren des del temple. Les visites seran gratuïtes.El cap de setmana del 18 i 19 de juliol la Sagrada Família impulsa la fase "Hora Barcelona". Consistirà a reservar determinades hores de visita a les tardes dels caps de setmana per als residents de la ciutat perquè puguin visitar el temple amb un aforament més reduït i sense presència majoritària de turistes. Aquest model es mantindrà fins al 31 de desembre, quan es valorarà l'acollida que ha tingut la iniciativa.Els residents a Barcelona podran reservar la seva visita a partir del 16 de juny i hauran d'acreditar amb el DNI que viuen a la ciutat.L'obertura de portes per a turistes estatals i internacionals marcarà l'inici de la tercera fase del pla de reobertura de la Sagrada Família. El temple, però, no ha marcat cap data per ferla efectiva. "Tot dependrà de l’evolució de la desescalada, de les possibilitats de desplaçament per l’estat espanyol i de les facilitats per viatjar a Barcelona des d’altres països", diuen.Serà amb l'arribada dels turistes quan la Junta Constructora de la Sagrada Família preveu reprendre les obres de construcció de la basílica.​​​​​​​​​​​​​​

