.@pnique ¿Sin precedentes? Pues aquí un precedente. A algunos “nos echaron” de un debate de investidura”, de diputat al Parlament y de diputado en el Congreso. Te puedo presentar a otros muchos”precedentes” si vienes a la prisión o vas por Europa donde estan exiliados. https://t.co/E8pep7HJ5Y — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) June 8, 2020

Clatellot de Jordi Turull a Pablo Echenique. L'exconseller de la Generalitat i pres polític no s'ha pogut estar de respondre una piulada del portaveu de Podemos al Congrés en què assegura que l'executiu espanyol s'haurà d'enfrontar a una "ofensiva judicial i mediàtica sense precedets". Fet que Turull ha repiulat recordant-li la situació dels presos i els exiliats: "Et puc presentar molts altres 'precedents'", ha etzibat:El malestar a la Guàrdia Civil per la destitució de los Cobos ha obligat al govern espanyol a tancar files entorn del ministre Marlaska i ha posat l'executiu en una posició complicada. A més que continuen les acusacions que el 8-M va ser el responsable de bona part dels contagis a Espanya.

