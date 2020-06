Fèlix Millet demana l'indult pel cas Palau

Fèlix Millet ha demanat l'indult al govern espanyol pel cas del Palau de la Música després que el Tribunal Suprem en confirmés la sentència de nou anys i vuit mesos de presó . L'expresident del Palau de la Música ha demanat suspendre de manera provisional l'entrada a la presó fins que es resolgui la seva petició.L'Audiència de Barcelona va ordenar que els condemnats pel cas Palau havien de presentar-se al centre penitenciari abans del 25 de juny. En la providència feta pública aquets dilluns, la sala dona cinc dies a la Fiscalia i a les parts per posicionar-se sobre la petició de Millet.Juntament amb l'expresident del Palau, Jordi Montull, la seva mà dreta, i Daniel Osàcar, extresorer de CDC, estan condemnats per delictes de malversació, apropiació indeguda, tràfic d'influències, falsificació documental i blanqueig de capitals.En la causa hi ha un total de 12 persones condemnades amb penes mínimes de vuit mesos de presó. En principi, Millet haurà d'entrar a la presó el 25 de juny , quan ja s'hauria d'haver superat la fase 3 del desconfinament. Els magistrats no consideren que l'expresident del Palau pugui eludir la presó per motius d'edat o malaltia, ni tampoc per la fiança que va pagar per la llibertat provisional.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor