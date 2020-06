VÍDEO Aficionats virtuals i càntics: així es veurà la Lliga des de casa

Las dos opciones de audio que podrán elegir los espectadores para ver los partidos de @LaLiga. #VolverEsGanar pic.twitter.com/n9hgCwOpQg — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) June 7, 2020

La Lliga tornarà aquest dijous amb el Sevilla - Betis i ho farà amb novetats tecnològiques que permetin viure el futbol de la manera més semblant a l'habitual. Així, tot i jugar-se els partits a porta tancada, els espectadors televisius podran veure i sentir aficionats.El president de la Lliga, Javier Tebas, va explicar a Movistar+ que els espectadors tindran dues possibilitats per seguir el futbol: la real o la simulada. És a dir, que es podrà veure els partits amb el so ambient autèntic i les graderies buides i també es podrà triar si es vol veure amb afició i càntics.Els que troben a faltar l'afició ja van poder veure com és aquesta innovació, de la qual se'n donaran més detalls aviat. Per ensenyar-ho, es va agafar l'Eibar - Reial Societat que ja es va jugar a porta tancada aquesta temporada i hi van afegir els nous elements.També es va mostrar com és un gol amb el públic virtual. En aquest sentit, el sistema és capaç de canviar en temps real en funció del que passi al terreny de joc. Segons explica Tebas, la Lliga ha treballat amb una empresa noruega especialista en públic virtual i EA Sports (productora del videojoc de futbol FIFA) per aconseguir el màxim realisme.El president de la Lliga té clar que es posarà "la versió virtual", però els espectadors tindran les dues opcions per decidir. En tot cas, Tebas va assegurar que "en el moment que es pugui hi ha d'haver aficionats" als estadis.​​​​​​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor