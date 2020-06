Retorn agredolç a les aules de Barcelona i Lleida

"No ens agrada obrir així però hi posarem tot el que puguem perquè els nens no notin aquest canvi tant brusc". L'Escola Bressol de Golmés (Pla d'Urgell) ha reobert portes després d'estar tancada des de mitjan de març arran de la crisi sanitària de la covid-19.Ho ha fet amb 8 dels 20 alumnes d'aquest curs i amb els protocols de seguretat fixats per Ensenyament i Salut. La seva directora Dolors Gou ha remarcat que no els agrada obrir amb aquestes "condicions" que trenquen amb tots aquells valors que han treballat des de sempre i per això ha assegurat que les tres metres hi posaran tot el que puguin perquè els nens "no notin aquest canvi tant brusc".Mentre que a Lleida ciutat obren la majoria d'escoles bressol municipals, a Barcelona i Sabadell no ho faran fins al 15 de juny i a l'Hospitalet i la majoria de municipis del Baix Llobregat tampoc obren. Sí que han obert portes, en canvi, alguna escola bressol privada de la capital catalana."Estem molt il·lusionades i amb moltes ganes de veure els petitons", ha assenyalat Imma Feliu, directora de l'escola infantil Peggy, al barri de Sant Gervasi, a primera hora d'aquest dilluns, quan els infants s'han trobat la mestra a la porta que, amb mascareta i pantalla, els ha donat la benvinguda, els ha pres la temperatura i els ha fet xafar un drap amb desinfectant: "Feu 'xip xap' com en un bassal".Un dels principals canvis és que s'han encapsulat els grups, amb cinc infants, perquè sempre estiguin amb la mateixa mestra i no es barregin amb els altres, i també s'ha establert un protocol de rentat de mans.Pocs alumnes han acudit aquest dilluns als instituts de Lleida coincidint amb la reobertura dels centres amb l'entrada de la regió sanitària a la fase 2 de la desescalada. Ho han fet amb cita prèvia i seguint les mesures de prevenció establertes per Educació com són l'ús de mascaretes i gel hidroalcohòlic, l'entrega d'una declaració responsable i guardant la distància de seguretat. És el cas de l'Institut Josep Lladonosa del barri de Pardinyes.La majoria dels alumnes que hi han anat a primera hora són de 3r i 4 d'ESO. Aquests han valorat positivament poder tornar al centre després de mesos, sobretot, per poder tornar a veure els companys i perquè consideren "més fàcil fer classes a l'institut que no pas fer-les on-line".La Generalitat ha assenyalat que aquesta passada setmana es van obrir 1.250 centres educatius i que va haver-hi incidències en sis, inclosa Bàscara (Girona), on l'Ajuntament es va negar a obrir l'escola -de propietat municipal-, i la Conselleria d'Educació ha reiterat que les escoles i instituts són un servei públic que ha d'obrir.Els sindicats han mostrat el seu malestar amb el pla de reobertura dels centres del Govern. L'USTEC va presentar la setmana passada un recurs davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per impugnar les instruccions per reobrir escoles i instituts públics i concertats.Diversos ajuntaments han anunciat que no obriran fins al proper curs les guarderies municipals - de les quals són titulars- , com Ripollet, Mollet i Cerdanyola del Vallès (Barcelona); i en la de Barberà del Vallès (Barcelona) ho farà perquè els tutors puguin acomiadar-se de les famílies, amb cita prèvia.A la ciutat de Barcelona, l'obertura de les guarderies municipals es preveu pel 15 de juny, mancant validació del Procicat, encara que el col·lectiu de mestres i educadors Bressol Indignat i el sindicat CGT han rebutjat obrir-les amb alumnes i han criticat falta d'interlocució amb el consistori.

