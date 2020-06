Per què cal un «think tank» per repensar el catalanisme d'esquerres

Ha passat gairebé una dècada des de la irrupció del 15-M. El procés sobiranista, emergit després de la sentència contra l'Estatut, ha completat el mateix cicle. Aquests moviments de fons, vinculats a múltiples crisis -tan econòmica com de legitimitat de les institucions-, han transformat la política catalana, que ha esgotat un període de propostes i mobilitzacions. L'entrada de Podem al govern espanyol completa una fase per al 15-M -un salt a l'administració que els comuns ja van anticipar amb el salt d'Ada Colau a l'alcaldia de Barcelona- mentre que la sentència del Suprem sobre el judici de l'1-O també suposa un punt d'inflexió per al procés.És en aquest marc que neix l' Institut Sobiranies , una plataforma de reflexió transversal gestada per "enfortir el conjunt de l'espai del catalanisme d'esquerres". La proposta, ambiciosa tal com la plantegen els seus impulsors i potent si atenem a la seva composició, es pot definir com el think tank que pretén fer de pont entre el sobiranisme i el 15-M per repensar l'espai, sacsejar-lo i vigoritzar-lo. El desgast de les relacions polítiques entre les forces progressistes amb l'etiqueta de sobiranistes i la sensació de final d'etapa ajuden a entendre el per què de la iniciativa i el moment en el qual veu la llum. Els seus fundadors , una llarga de llista de noms propis vinculats a l'esquerra independentista -tant a ERC com a la CUP-, els comuns i Podem, estan encapçalats per Xavier Domènech i Quim Arrufat. Pretenen generar pensament al marge dels partits en els quals militen o han assumit responsabilitats orgàniques. Ho defineixen així: "L'Institut Sobiranies neix com un espai plural i divers per sacsejar el camp polític després de l'estancament de les onades democràtiques que van sorgir del sobiranisme i el 15-M". Els promotors i tots els col·laboradors que hi donen suport perseguien un entorn idoni allunyat de les turbulències polítiques per repensar el catalanisme d'esquerres després del cicle de múltiples crisis, l'última de les quals, la de la Covid-19.Domènech i Arrufat han assumit el paper d'impulsors de la plataforma, per bé que al seu costat hi tenen companys de trajectòria política com l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel -ara exiliada a Suïssa-; l'exsecretària general de Podem Catalunya Gemma Ubasart; Gala Pin, exregidora de l'Ajuntament de Barcelona pels comuns; l'exdiputada també dels comuns al Congrés Sonia Farré; i els politòlegs Jordi Muñoz i Adrià Porta, aquest últim assessor de Domènech quan liderava el grup dels comuns al Parlament. Fins a 22 persones integraran el consell de redacció de l'Institut Sobiranies, que neix amb una primera publicació monogràfica sobre les conseqüències de la crisi del coronavirus i propostes de cursos sobre comunicació política.La plataforma de pensament comptarà amb una xarxa de col·laboradors en els quals hi són presents el soci fundador del Grup Mediapro, Jaume Roures; els exdiputats de la CUP David Fernàndez i Benet Salellas; l'exlíder d'ICV a Barcelona Ricard Gomà; l'excap de gabinet d'Ada Colau, Manu Simarro; l'economista Costas Lapavitsas; l'exdiputada dels comuns al Congrés Mar García; el professor i analista de moviments socials Jordi Mir; i el politòleg Carles Foguet, entre molts d'altres.La xarxa, que també incou dirigents polítics en actiu, és una amalgama de persones amb recorregut en l'àmbit acadèmic, activistes que han fet en els darrers anys al salt a la política institucional i analistes amb vinculacions en el catalanisme progressista. Segurament, el nom que surt més d'aquesta descripció és el de Jaume Roures, empresari del sector de la comunicació, per bé que sempre ha mostrat una nexe de connexió amb la iniciativa política en totes les seves iniciatives empresarials.El think tank per evolucionar el catalanisme d'esquerres neix un any després del cicle electoral dels comicis espanyols i municipals, que va deteriorar les relacions entre els actors del món independentista i els comuns, tal com es va poder observar en la reelecció d'Ada Colau com a alcaldessa de Barcelona o en la investidura de Pedro Sánchez. Del 2019, els partits en van sortir amb múltiples esgarrinxades que encara no han cicatritzat. El 2020 no es preveu menys agitat en termes polítics.En ple debat a Catalunya sobre l'horitzó de legislatura, i en un moment de relacions complexes entre el Govern i l'executiu de coalició espanyol, un espai de pensament allunyat de la maregassa de les relacions de partits pren més sentit per enfocar solucions a mig i llarg termini.De moment, Domènech i Arrufat, com a caps visibles de l'espai, són els qui han exposat en públic l'ADN de la iniciativa intel·lectual. Han transmès dos missatges sobre el per què de la plataforma en un moment en què a Catalunya encara s'enfila la sortida de la crisi sanitària: és el moment de plantejar noves receptes polítiques per la sensació de final d'etapa i és important posar-hi fil a l'agulla després que la sacsejada de la Covid-19 hagi "accelerat" l'escenari de crisi després de les sotragades encadenades en la darrera dècada."Sobiranies és un espai per tornar a carregar les piles amb noves idees i nous conceptes", exposava Arrufat dissabte al programa Preguntes freqüents de TV3 . "El cicle del 15-M s'ha esgotat i, en el cas del moviment sobiranista, ens concentrem més en el passat que en el futur. No s'han acabat, però necessitem metabolitzar el que ha passat durant aquests deu anys", afegia Domènech. D'això es tracta, de metabolitzar, de digerir fets i projectar pensament. Noves idees per a un nou moment. Aquest és l'objectiu de l'Institut Sobiranies, el nou think tank del catalanisme d'esquerres.​​​​​​​​​​​​​​

