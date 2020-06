Una vaga de sis hores afectarà més de 40 busos de Barcelona el 17 de juny

El sindicat CGT ha convocat una aturada de sis hores a la Cotxera d'Horta de Transports Metropolitans de Barcelona. La vaga està convocada entre les deu del matí i les quatre de la tarda i afecta les següents 43 línies d'autobús: 19, 22, 24, 47, 62, 76, 102, 103, 104,111,112, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 155, 185, 195, 196, 199, H-2, H-4, V-17, V-21, V-23, V-25, V-27 i V-29.La convocatòria és la resposta del sindicat a la sanció interposada per TMB al delegat de CGT Juan Ramiro, a qui responsabilitzen de publicar un comunicat en nom del sindicat en què hi apareixia informació personal d'alguns encarregats de l'empresa."Vam fer un comunicat en què es deia que tota la direcció de la cotxera havia desaparegut des que s’havia declarat l'alerta sanitària, i que malgrat això el servei d’autobusos havia sortit amb normalitat, demostrant-se així que TMB pot funcionar perfectament sense tants directius i sense tants sous cent-mil euristes", diuen ara des del sindicat.Ramiro ha estat suspès amb 16 dies de feina i sou. "Entenem que aquesta sanció va dintre de la campanya iniciada per la nova direcció de TMB per fer callar les veus que dintre de l’empresa puguin criticar les seves decisions", defensa la CGT.El sindicat qualifica la vaga del 17 de juny com l'inici d'un període de mobilitzacions. El delegat sancionat treballa a la Cotxera d'Horta i la CGT assegura que l'objectiu de l'aturada es denunciar que "la llibertat d’expressió i la llibertat sindical es quedin a les portes de les cotxeres i que dintre de l’empresa tornem a ser com a l’època de l’alcalde Porcioles".

