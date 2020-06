Nova Zelanda, primer país a declarar-se lliure de coronavirus

El Ministeri de Salut de Nova Zelanda ha anunciat aquest dilluns que ja no hi ha casos actius registrats de Covid-19, després que l'última pacient, una dona d'Auckland, no hagi mostrat símptomes en les últimes 48 hores. La directora general de Salut, Ashley Bloomfield, ha destacat que es tracta d'una notícia "important" però, ha insistit, "la vigilància contra el coronavirus continua i continuarà sent essencial".Fins ara l'últim cas corresponia al d'una dona de 50 anys, que viu en un residència a la ciutat d'Auckland, al nord de l'arxipèlag, segons detalla l'informe del Ministeri. "Aquesta és una molt bona notícia per a la persona en qüestió, i també se'n pot alegrar la resta de Nova Zelanda", ha dit Bloomfield.Han passat 17 dies des que es va detectar l'últim cas a Nova Zelanda. En total, s'han registrat 1.504 contagis, entre confirmats i probables, a més de 22 morts. S'espera que en les pròximes hores la primera ministra del país, Jacinda Ardern, anunciï l'aixecament a partir d'aquest dimarts de totes les restriccions imposades per frenar la pandèmia (inclosa la mascareta), amb excepció dels estrictes controls fronterers.​​​​​​​​​​​​​​

