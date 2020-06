CCOO reclama que el contagi a la feina sigui considerat accident laboral

El sindicat CCOO ha presentat aquest dilluns les seves Propostes per a un Pacte de Reconstrucció per recuperar l'economia després de la crisi de la pandèmia. Comissions considera imprescindible que les polítiques de represa s'acordin en la Taula de Diàleg Social tenint com a prioritat absoluta la protecció de les persones i la preservació de la salut i la vida.Comissions advoca per un pla que uneixi economia verda, fer més robust l'estat del benestar i garantir una democràcia plena. "Seria un error intentar tornar al passat, a un model econòmic que ha causat desigualtat i pobresa", han assegurat els responsables de la central en una compareixença informativa.Des de l'inici de la crisi, CCOO va constituir un equip de treball coordinat per Joan Carles Gallego, director de l'Aula de Treball i Societat del sindicat CCOO de Catalunya. El document que ha sorgit del seu treball reuneix 300 propostes, entre elles reclamen que es consideri accident laboral a tots els efectes el contagi que hagin patit els els treballadors en el seu lloc de treball.El sindicat reclama un control estricte de les mesures de seguretat en el treball, tot reforçant la inspecció i en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra. També facilitar la conciliació de les obligacions de cura amb les laborals, desplegar la renda garantida de ciutadania i fer-la compatible amb l'ingrés mínim vital.També demana que es facilita a tota la població l'accés i preservació d'un habitatge digne, així com ajuts al lloguer i subministraments bàsics, alhora que capacitar l'Institut Català de Finances perquè financi la compra d'habitatge.En el pla de Comissions Obreres hi ha un apartat dedicat a la situació a les residències. CCOO propugna la creació d'un Institut Català de la Dependència com a principal gestor de manera directa de les residències de gent gran a Catalunya.La central crida a un màxim esforç en el pla educatiu, establint un Acord de país per a un Estiu Educador, que garanteixi a tots els menors de 16 anys en risc de pobresa i exclusió social places i accés gratuït a casals d'estiu i colònies. També proposa un pla de xoc per a la formació professional, alineat amb l'estratègia industrial del país.Comissions demana activar plans de xoc sectorials amb els agents socials en els àmbits d'hostaleria, turisme, restauració i comerç; indústria i construcció; infraestructura i transport, i treball essencials i atenció a les persones. Entre les propostes que fan, reclamen també que s'equipari la inversió mitjana dels països del nostre entorn pel que fa a R+D+I.​​​​​​​​​​​​​​

