​Setmana de pluges

Llistat d'estacions automàtiques de la #XEMA que entre ahir i avui han recollit >30 mm.



Al llarg d'avui diumenge destaquen els >50 mm a sectors de la conca del Ter #Ripollès #Osona



Al Pirineu la cota de neu ha anat baixant fins als 2.000 - 2.400 m pic.twitter.com/PLVErwskQi — Meteocat (@meteocat) June 7, 2020

Diumenge passat per aigua a molts punts. Seran precipitacions que localment poden ser molt abundants al terç sud i a punts de la Catalunya Central i Prepirineu.

La pròxima setmana comença sense fer net del tot i amb temperatures per sota de la mitjana climàtica. pic.twitter.com/DxbzZPQkqL — Meteocat (@meteocat) June 5, 2020

Les tempestes han descarregat amb força aquest diumenge arreu de Catalunya. Els xàfecs han estat força irregulars, han deixat més de 20 litres en 30 minuts i sovint han anat acompanyats de pedra, calamarsa i ratxes intenses de vent.Les precipitacions més intenses s’han concentrat a les Terres de l'Ebre i en comarques del nord del país com el Pallars Jussà, el Berguedà, el Solsonès, el Ripollès i Osona, on en molts punts han caigut entre 50 i 60 litres i ha pujat considerablement el cabal dels rius.La situació no canviarà massa al llarg de tota la setmana. Continuarà la inestabilitat, es repetiran els ruixats, xàfecs i tempestes, sobretot durant la tarda.Aquest dilluns ens hem despertat amb ambient fresc, amb temperatures força baixes. Al llarg del matí lluiran estones de sol i els termòmetres aniran cap a amunt, sobretot a Ponent i al sud del país. A la tarda, les tempestes s’estendran pel Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central. En alguns llocs poden ser pluges intenses, acompanyades amb calamarsa.Dimarts, hi haurà una mica més de sol al sud i Ponent, i núvols a la resta del Principat. Tornaran a caure xàfecs intermitents, especialment al Pirineu, Prepirineu i entre Girona i Barcelona, la majoria a la tarda.Dimecres el temps sembla que donarà una petita treva, amb ruixats aïllats i no tan extensos a la tarda.Dijous, nova tongada de pluges arreu del país.

