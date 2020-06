​El País Valencià demanarà passar a la fase 3 el 15 de juny

El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha anunciat aquest diumenge que el País Valencià sol·licitarà passar en la seva totalitat a la fase 3 de la desescalada el 15 de juny, amb la "intenció" de permetre, a partir d'aquesta data, la mobilitat entre les províncies de la comunitat i amb altres autonomies amb "la mateixa disposició epidemiològica".Així ho ha avançat Ximo Puig en la seva compareixença, després de participar en la reunió del president del govern espanyol amb els presidents autonòmics per tractar la crisi del coronavirus.Puig ha assenyalat que aquesta setmana ha estat "decisiva en l'evolució de la pandèmia al País Valencià", amb la fase 2 en vigor a la comunitat. Es miraven les dades del virus "amb tota prudència" i el resultat ha estat "realment esperançador", ha valorat el president valencià, També ha destacat que "hem tornat als carrers, al comerç, a les reunions socials" i a altres activitats "amb esperança i sense rebrots".Segons Puig, tots els paràmetres demostren que "la presència del virus va clarament en retrocés" i, en aquest sentit, ha destacat que el País Valencià ha estat cinc dies sense registrar morts i que el 87% dels municipis no han registrat positius en dues setmanes. A més, els estudis sobre la presència del virus en aigües residuals "demostren que pràcticament el virus ha desaparegut".En aquest context d'"evolució positiva" de la pandèmia, Puig ha explicat que aquest dilluns la Generalitat presentarà la documentació corresponent per a què tot el País Valencià passi a la fase 3 a partir del 15 de juny i entri a "l'últim tram de la desescalada".

